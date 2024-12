Poco organico e turni massacranti, la rabbia dei lavoratori di Abc Latina

Un sotto-organico importante che continua a gravare sui lavoratori di Abc, spesso costretti a mettere delle pezze con orari di lavoro massacranti. E’ questo l’allarme lanciato dal sindacato Ugl, che accusa l’amministrazione comunale di Latina e annuncia un’importante protesta se la situazione non dovesse sbloccarsi.

In campagna elettorale più volte era stato ribadito e messo nel programma di governo che Abc sarebbe dovuta diventare una multiservizi, ma dopo un anno e mezzo tutto questo ancora non è successo. Il sindacato ha portato alla luce il fatto che l’azienda speciale sta chiamando lavoratori a tempo determinato, che dopo aver effettuato le visite mediche a spese pubbliche, non vengono più assunti.

L’organizzazione sindacale più volte ha chiesto un incontro con la sindaca e con l’assessore di riferimento, mai però ricevendo una risposta. I lavoratori di Abc sono sul piede di guerra e per questo sono pronti a scendere in piazza a manifestare il prossimo 16 dicembre.