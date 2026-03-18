Podgora, in arrivo un centro giovani: “Investire nei borghi è fondamentale”

Un nuovo centro di aggregazione giovanile pronto a nascere a Borgo Podgora. Il Comune di Latina ha avviato un avviso di co-progettazione per realizzare uno spazio dedicato ai giovani, con l’obiettivo di rafforzare servizi e opportunità sul territorio.

A illustrare il progetto è l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato: “Vogliamo creare spazi di crescita, incontro e formazione, accessibili e radicati nei territori”. Un’iniziativa che, sottolinea, nasce per rispondere a esigenze concrete: “C’è bisogno di luoghi dove i ragazzi possano esprimersi, confrontarsi e costruire percorsi positivi all’interno della comunità”.

Chiarato evidenzia anche il valore sociale dell’intervento: “Investire nei giovani significa investire nel futuro della città, soprattutto nei contesti dove è fondamentale rafforzare la presenza di servizi e occasioni di partecipazione”.

Sulla stessa linea l’assessore ai Borghi e all’Urbanistica Annalisa Muzio, che definisce il progetto “un’opportunità che va nella direzione giusta”. “È strategico tornare a investire nei borghi, soprattutto partendo dai giovani”, afferma.

Muzio inserisce l’iniziativa in un quadro più ampio: “I borghi non sono realtà marginali, ma parti fondamentali dell’identità di Latina”. E aggiunge: “Rafforzare servizi e opportunità significa anche rendere questi territori più attrattivi e vitali”.

Il progetto arriva in un momento significativo per Borgo Podgora, avviato verso il centenario, e rappresenta un tassello importante per il futuro della comunità. “La sfida – conclude Muzio – è continuare a coinvolgere le nuove generazioni e costruire insieme percorsi di sviluppo per i borghi”.

Un intervento che punta quindi a coniugare politiche giovanili e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per i ragazzi e per l’intera comunità.