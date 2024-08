Podismo, 8 runner pontini alla “Marathon Pour Thous” di Parigi 2024

La Marathon pour Tous è uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui per la prima volta i corridori dilettanti avranno l’opportunità di percorrere lo stesso tragitto della maratona olimpica. A rappresentanza della provincia di Latina, ci saranno ben 8 atleti.

Questo evento speciale si svolgerà in notturna il 10 agosto, a partire dalle 21:00, con un percorso di 42,195 km che parte dall’Hôtel de Ville di Parigi e si conclude sull’Esplanade des Invalides, passando per nove distretti e collegando Parigi a Versailles.

Tra i partecipanti, come detto, ci saranno anche otto atleti provenienti dalla provincia di Latina. Questi includono sei donne: Federica Paoletti, Clotilde Sofra, Valeria Sortino, Claudia Ferullo, Barbara Mussardo, Maria Giovanna Maceroli, e un uomo, Andrea Balzini, che correrà la 10 km. Inoltre, parteciperà Andrea Troisi, un noto triatleta e tecnico federale FIDAL di origini siciliane, da anni residente a Norma. Andrea, tecnico della Latina Triathlon, sarà uno dei 110 atleti della Bridgestone, a correre la 42km. Altri 110 dei suoi colleghi podisti della famosa casa di pneumatici giapponese, correranno la 10km.

Per partecipare alla Marathon pour Tous, gli atleti hanno dovuto superare diverse prove di selezione, come percorrere 10 km in un weekend, 150 km in un mese e correre 5 km in meno di 25 minuti. La gara ha previsto una parità di genere, garantendo lo stesso numero di partecipanti uomini e donne, e ha offerto a corridori dilettanti l’opportunità di vivere un sogno olimpico.

Valeria Sortino ha espresso l’entusiasmo e l’unicità dell’esperienza, ringraziando coloro che hanno sostenuto gli atleti durante la preparazione, mentre Claudia Ferullo ha sottolineato l’importanza di vivere a pieno questa esperienza unica. Andrea Balzini ha dichiarato di essere orgoglioso di rappresentare i maratoneti pontini a Parigi.

Questo evento non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un modo per coinvolgere le comunità e i partecipanti provenienti da tutto il mondo in un’avventura indimenticabile, sottolineando lo spirito inclusivo e innovativo delle Olimpiadi di Parigi 2024.