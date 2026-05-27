Podismo, a Ferentino la quinta edizione del “Sant’Ambrogio”

Ferentino si prepara ad accogliere la quinta edizione del Trofeo Sant’Ambrogio – Memorial Giovanni Monterisi, uno degli appuntamenti podistici più attesi del territorio, in programma domenica 31 maggio.

Organizzata dall’Atletica Ferentino, la manifestazione si svilupperà su un percorso di 11 chilometri nella parte bassa della città, con partenza e arrivo fissati allo Stadio Comunale di Ferentino. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 7:30, mentre lo start della gara sarà dato alle 9:30.

Nel corso degli anni il Trofeo Sant’Ambrogio è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il panorama podistico locale e regionale, grazie a una combinazione di qualità organizzativa, partecipazione e forte attenzione ai valori sociali dello sport.

L’evento si distingue infatti per il coinvolgimento di atleti di ogni età, per la promozione della partecipazione femminile e per l’inclusione di sportivi con disabilità, elementi che caratterizzano da sempre la filosofia della manifestazione.

Non solo agonismo, dunque, ma anche condivisione, amicizia e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che unirà atleti, società sportive, volontari, associazioni e cittadini in una giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme.