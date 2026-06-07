Podismo, Anzio e Nettuno corrono insieme: torna la 10 KM di Nerone

Anzio e Nettuno si preparano a vivere un weekend all’insegna dello sport, della prevenzione e dell’inclusione. Sabato 13 e domenica 14 giugno andrà infatti in scena la seconda edizione della “10 KM di Nerone”, manifestazione organizzata dalle associazioni sportive Polis Anzio Atletica e Italia Sport Running, che quest’anno ospiterà anche il II Memorial Angela Lepore e un ricordo dedicato a Stefano De Blasis.

Cuore dell’evento sarà il “Nerone Village”, allestito nel centro di Anzio, che ospiterà attività sportive, incontri, momenti di sensibilizzazione e le premiazioni finali.

La manifestazione prenderà il via sabato 13 giugno con “Atletica in Piazza”, iniziativa dedicata ai più piccoli, mentre Piazza Garibaldi si trasformerà in una palestra a cielo aperto con lezioni fitness e dimostrazioni per tutte le età. Ampio spazio sarà riservato anche alla prevenzione sanitaria, grazie alla presenza di un mammografo mobile per screening gratuiti, e alla sicurezza stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

La giornata si concluderà con una grande festa serale all’aperto tra musica, stand e momenti di aggregazione.

Domenica 14 giugno spazio invece alle gare. Alle 8.30 scatterà la partenza ufficiale della 10 KM di Nerone, prova competitiva regionale che vedrà al via atleti, appassionati, rappresentanti delle forze dell’ordine e studenti. In programma anche la “Passeggiata di Nerone”, percorso non competitivo di 5 chilometri aperto a famiglie e camminatori.

Ad animare la manifestazione ci sarà anche la voce di Antonio Sorrenti, speaker ufficiale dell’evento, che accompagnerà atleti e pubblico durante le due giornate del Nerone Village. Tra le iniziative in programma domenica mattina spazio anche alla camminata metabolica guidata da Sergio Zonzin e Stefania Marasca, inserita all’interno della Passeggiata di Nerone, pensata per coinvolgere appassionati del benessere, famiglie e partecipanti di tutte le età in un’attività all’aria aperta tra sport e salute

L’edizione 2026 avrà inoltre una forte impronta ambientale, diventando la prima manifestazione completamente “plastic free”.

Le premiazioni sono previste alle 11.30 al Nerone Village, dove saranno celebrati vincitori assoluti, categorie federali e società partecipanti. Tutti gli atleti che taglieranno il traguardo riceveranno la medaglia ufficiale dell’evento con l’effige dell’imperatore Nerone.

Le iscrizioni alla gara competitiva resteranno aperte fino all’11 giugno attraverso la piattaforma ENDU, mentre per la camminata sarà possibile aderire anche direttamente sul posto. Una due giorni che punta a trasformare Anzio e Nettuno in un grande villaggio dello sport, capace di unire benessere, partecipazione e valorizzazione del territorio.