Podismo di Opes, doppietta nel fine settimana con il Semprevisa Gravity Trail e la Corsa del Pane

Un fine settimana ricco di appuntamenti per il mondo del podismo di Opes ed il suo circuito In Corsa Libera con il Semprevisa Gravity Trail e la Corsa del Pane Genzanese

Semprevisa Gravity Trail:

Hanno scalato la Cima Nardi a 1536 mt slm, portando con sé tutte le emozioni che solo l’alta quota sa regalare. La partecipazione al quarto Semprevisa Gravity Trail a Bassiano è stata la prima vittoria per gli atleti, messi a dura prova da una giornata caldissima, che ha reso un’impresa coprire il percorso di 18,2 km, con dislivello positivo di 1200 metri. Un tracciato ben preparato dall’organizzazione, la Gravity Bassiano, per consentire le migliori condizioni affinché gli atleti potessero svolgere la gara in sicurezza, garantita dal costante monitoraggio, per le strade del paese e nella zona di montagna, di Polizia Locale, Guardia Nazionale Ambientale, dal personale di Quod Experience Bassiano e i sanitari della Geira. Verdetti ampiamente previsti. Vincono Daniele Nasso e Laura Chimera, risultati anche i primi al passaggio della Cima Nardi, cui era riservato un altro premio speciale.

Nella competizione maschile Daniele Nasso, D+ Trail, è giunto primo al traguardo in poco meno di due ore, esattamente 1:55:53. A seguire Guido Del Monaco, con un ritardo di 31 secondi complessi (1:56:24). Podio completato da Valerio Dina, del Team Bike Palombara Sabina (1:58:48).

Vittoria al femminile per Laura Chimera (Running Club Latina), che ha distanziato il resto della compagnia sin dai primi momenti del trail. Alla fine i tempi la dicono tutta: 2:13:10 rispetto al pur onorevole 2:21:32 ottenuto da Federica Pelosi del Comitato Provinciale AICS di Rieti. Terza Camilla Reali (2:54:36) dell’Atleta Borgate Riunite Sermoneta. Assegnati premi di Categoria dagli Junior ai Senior Maschili e Femminili. Dennys Castellani, del Running Club Latina, premiato come atleta più giovane. Società più numerose sul podio: primo il Runner Team Carpineto Romano, ex aequo Centro Fitness Montello e Atletica Borgate Riunite Sermoneta.

Corsa del Pane Genzanese:

La corsa del pane genzanese – giunta alla decima edizione – ha aperto una domenica ricca di eventi culturali in occasione dei festeggiamenti della festa del pane. La corsa, organizzata dalla ASD Genzano Marathon di Giovanni Vitale, ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti che sono sfrecciati in un percorso di circa 10 km tra le vie del centro storico del paese.

Un percorso di 10 km che si è dislocato tra i vicoli del centro, a picco sul meraviglioso lago di Nemi e all’interno del Parco Sforza Cesarini. Una corsa particolare a livello sportivo, un interessante sali/scendi che coinvolge gli atleti e ne mostra le capacità culminando nel campo sportivo dell’oratorio salesiano Don Bosco.

l primo a passare il traguardo il signor Adolfo Macolino dell’Etrusca ASD con il tempo di 0:36:09 seguito da Ettore Scardecchia e Matteo Noro che hanno così sigillato il podio assoluto tutto al maschile, ma immediatamente seguito da un podio assoluto femminile di alto livello composto da Maria Casciotti della Purosangue Athletics Club con 0:42:29 seguita da Pamela Gabrielli e Stefania Pizzuti