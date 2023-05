Podismo, dieci giorni alla Mezza Maratona di Latina

Mancano solo dieci giorni alla Mezza Maratona di Latina.

In arrivo domenica 21 maggio 2023, l’evento podistico più atteso del capoluogo pontino organizzato dalla società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello. Patrocinata dal Comune di Latina, Coni Lazio, Opes e promossa da Città Sport e Cultura, la gara è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze, con un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal ed una nuova distanza breve, della lunghezza di 10 km.

“Siamo pronti ad accogliere a Latina tutti gli atleti che con passione correranno la nostra gara – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Anche quest’anno saremo all’interno dei tre giorni della Festa dello Sport, che includerà anche la CSC Student Marathon, la corsa del sabato dedicata a tutti gli studenti. La Mezza Maratona rappresenta per la città un momento non solo sportivo, ma che promuoverà anche le nostre località, valorizzandone i territori, incentivandone turismo.”

Il bellissimo percorso della mezza maratona, rapido e prettamente pianeggiante collegherà il centro della città con il lungomare di Latina, con partenza ed arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina. La 10 km invece, si svilupperà interamente nelle vie del centro di Latina con il passaggio e giro di boa su via del Lido. Un modo per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura.

Ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 12 di mercoledì 17 maggio 2023, salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale di icron.it.