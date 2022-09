Podismo, domenica a Tivoli si correrà il Trofeo Irilli

Si correrà domenica 2 ottobre 2022 a Tivoli, la sesta edizione del “Trofeo Irilli – Corsa delle Tre Ville”.

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Tivoli Marathon con il Patrocinio del Comune di Tivoli e rappresenta la tappa numero dodici del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

“Una gara in memoria del nostro caro Fabrizio Irilli – commentano dall’organizzazione – che da sempre ci riunisce e ci da la forza di portare avanti questa sfida perché di questo si tratta, una vera e propria sfida, che parte da molto lontano con riunioni sopra riunioni durante tutto l’anno, decisioni, programmi, tanto impegno e sforzo di un Direttivo che racchiude un piccolissimo numero di persone che lavorano sodo, da volontari e lo fanno per passione, per affetto con il solo scopo di commemorare in una giornata di festa l’amico Fabrizio”.

Partenza fissata alle ore 9.30 da Parco Andersen a Villa Adriana e via alla corsa competitiva di 10,500 km, con un percorso che si snoderà lungo un tracciato storico-panoramico con l’ingresso alla Villa D’Este, Tempio Ercole Vincitore, ed infine nella Villa dell’Imperatore Adriano.

In programma anche una passeggiata non competitiva di 3 Km che passerà dentro Villa Adriana alle ore 9.45.

Le iscrizioni potranno essere fatte entro le h. 24:00 del 30 settembre 2022 inviandole per e-mail a

tmgare@gmail.com. Il costo della iscrizione alla gara podistica è di 12 € per le iscrizioni ricevute entro le h. 24:00 del giorno 30 settembre 2022; il pagamento sarà contestuale al ritiro del pettorale. Sarà possibile iscriversi la mattina della gara sino ad 1 ora prima della partenza al costo di € 15. Mentre l’iscrizione alla passeggiata di 3 km avverrà il 2 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.30.