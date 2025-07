Podismo, il pontino Carraroli vince la “Run Kilkee Half Marathon”

Il tricolore viaggia alto in Irlanda, a Kilkee: Gabriele Carraroli, atleta della Montello Running, vince la “Run Kilkee Half Marathon” con un tempo di 1.13.06. Una vittoria entusiasmante, quasi inaspettata, come lo stesso atleta scrive sui suoi canali social.

Intervenuto ai nostri microfoni, proprio l’atleta classe ’99 ha ripercorso la sua splendida corsa in terra irlandese“Una gara molto scenografica, con circa 1000 partecipanti. Molto diversa anche a livello di paesaggio rispetto a quella di Malaga corsa a dicembre, dove sono andati vicinissimo al record personale e arrivando come secondo italiano della gara. All’inizio avevo salita e vento contro, poi a scendere con il vento a favore è stato più facile. Verso il decimo chilometro ho provato ad aumentare il ritmo e l’ho fatta tutta senza girarmi in 1 ora e 13 minuti con 250 metri di dislivello, staccando gli altri 5 che mi stavano dietro. C’era molta gente che incitava, tra i vari “well done” e “good job”. Lì il podismo è molto sentito. Nel complesso la gara mi ha dato sensazioni molto positive, la ricorrerei anche subito”.

Dopo esser stato il secondo italiano alla maratona di Malaga, dove almeno 6000 partecipanti avevano corso la gara in terra iberica, e numerose altre vittorie anche nel pontino – come la 10km della Maratona Maga Circe – Carraroli aggiunge un’altra prestigiosa medaglia alla sua già importante collezione.