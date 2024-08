Podismo Opes, in arrivo la quarta edizione del Beer Mile al campo Coni di Latina

In arrivo sabato 31 agosto 2024 la quarta edizione del Beer Mile, l’evento targato #TabellaFalcone, nato per gioco, ma divenuto in poco tempo un must dell’estate al campo Coni di Latina.

“Avevo creato questa garetta come serata tra amici riservata al gruppo di persone che alleno con la Tabella Falcone (da qui il nome), come evento di fine estate come a dire ci facciamo un’ultima follia e poi da domani si riparte ad allenarsi regolari – racconta Cristian Falcone, il presidente dell’associazione Tabella Falcone – Il formato Beer Mile – spiega – è un’americanata che in Italia non era presente, ma vista la curiosità per capire quanto ci mettessi e non trovandone in giro, ho pensato di organizzarla personalmente. Ci vediamo o per correre, bere, o fare il tifo, in qualsiasi caso per divertirsi. Poi – aggiunge Falcone – di anno in anno tutti mi chiedevano di poter portare amici e familiari e dall’anno scorso ho deciso di aprirle l’evento a tutti perché alla fine è davvero un appuntamento divertente e adatto a tutti grazie alle altre garette inserite nel programma”.

Un successo cresciuto nel tempo dunque, arrivando ad oggi a ben cinque gare: tre per i bambini, una staffetta non alcolica e il beer mile ovviamente. L’evento è inserito all’interno del circuito podistico “In Corsa Libera” di Opes Latina come tappa numero quattordici.

GARE PER BAMBINI

Le gare per i bambini sono gratuite ed è una scelta che l’organizzatore intende mantenere per sempre per promuovere lo sport all’aria aperta ed il divertimento sano e semplice. I bambini verranno divisi in 3 diverse fasce d’età con percorsi di lunghezza diversa e sempre con acqua e menta da bere. Per partecipare è importante comunque iscriverli entro il 24 agosto. Piccolo spoiler: riceveranno tutti un premio all’arrivo.

STAFFETTA CON LE ALI

Cambia il regolamento della staffetta, non più alcolica: i concorrenti si “scoleranno” ciascuno un’intera lattina di Redbull. Ogni squadra sarà composta da 4 concorrenti (dai 16 anni in su) e verranno premiate le prime 3 squadre maschili, le prime 3 femminili e la prima squadra mista.

BEER MILE

La gara regina prevede 1 miglio di corsa (quattro giri da 400m) intervallato da ben 4 birre da 33cl! Vincerà chi corre più veloce o chi beve più veloce? Anche qui premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo!

Entrambe le gare degli adulti prevedono il pacco gara per tutti gli iscritti con un imperdibile gadget.

Anche quest’anno sarà presente il dj set con Bovo DJ e la possibilità di cenare al campo col food truck di El Papi. Ultima novità il gemellaggio con gli amici di “A Tutta Birra”, l’altro evento goliardico di corsa e birra targato In Corsa Libera: chi parteciperà ad entrambe le gare riceverà un premio speciale in aggiunta al gadget.