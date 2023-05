Podismo In Corsa Libera, in arrivo la Cronoscalata al Tuscolo

Dopo Mezza Maratona di Latina, Castel Romano Run e Trail delle Carbonaie di domenica scorsa, è in arrivo la tappa numero otto del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”. Parliamo della Cronoscalata al Tuscolo, memorial Luca Foligni, in programma per domenica 28 maggio alle ore 9.00 a Frascati.

L’evento organizzato dalla Filippide Runners Team, rappresenta un appuntamento immancabile in uno dei luoghi simbolo del territorio, ovvero il Parco Archeologico del Tuscolo. Costituisce oltretutto la seconda tappa del Circuito dei Castelli Romani, composto da sei gare inglobate nel calendario In Corsa Libera. Il progetto è stato promosso delle società Podistiche dei Castelli Romani per la volontà comune di valorizzare al meglio tali località.

La Cronoscalata al Tuscolo è patrocinata da Fidal, Comune di Frascati, Comune di Monte Porzio Catone, Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini e Coni Lazio. Si svolgerà sui Colli Albani. Scenario di partenza è la cittadina di Frascati, e più in particolare il Parco dell’Ombrellino. La distanza è di 9,600 km di cui 4,5 in salita e si snoda sulla strada provinciale 73b fino all’Anfiteatro Romano posto in cima al Tuscolo. Quest’ultimo è un luogo ricco di storia dove si può ammirare un paesaggio che spazia dai Colli Albani fino al mare. In questo tratto si lascia l’asfalto per correre sullo sterrato per poi percorrere un tratto della strada romana fino a riprendere la strada provinciale 73b. Il percorso è completamente chiuso al traffico.

Le partenze scaglionate e il real time sono elementi importanti per dare il massimo di se. Ci sarà un gran premio della montagna posto vicino all’anfiteatro Romano. Nella zona dell’arrivo, parco dell’ Ombrellino, storicamente importante poiché pertinenza dell’adiacente villa Lancellotti, si svolgeranno il ristoro e le premiazioni con intrattenimenti per i più piccoli ed esposizioni di realtà locali.

Per info 3477877693 o visita il sito http://www.filippiderunnersteam.com/