Podismo, la Mare Lago fa il pieno con 800 runners al via

Un grande successo per “Mare Lago delle Terre Pontine – Memorial Francesco Torrente” andata in scena domenica 6 novembre al cospetto di 800 runners.

La corsa podistica si è svolta sul lungomare di Latina con il contributo della Regione Lazio, sotto l’egida FIDAL, il patrocinio Comune di Latina e del Parco Nazionale del Circeo. La gara organizzata dalla Fitness Montello Running è la stata 17esima tappa ad andare in scena tra le fila del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

In una fantastica cornice e sotto un caldo sole di novembre, la sesta edizione è stata condita da successo e grandiosa partecipazione, confermandosi un evento divenuto un classico dei territori dell’Agro Pontino. Presente all’evento ed alle premiazioni degli assoluti, il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina Daniele Valerio.

La mezza maratona nazionale omologata Fidal, si chiude nel segno di Francesco Mallozzi e Biancamaria Boev. Mallozzi della Polisportiva Ciociara A. Fava ha completato i 21.097 km con il crono di 1h14’46”, con lui sul podio anche Luca Gargiulo (1h16’10”) e Dario Oddi (1h16’59”).

Al femminile, Boev dell’Atletica Roma Acquacetosa completa le fatiche dopo 1h22’47”, alle sue spalle Silvia Romeo (1h29’12”) e Chiara Colatosti (1h31’05”). Per la della 10km la spuntano Gabriele Carraroli in 33’48” e Carla Cocco in 38’09”. Sui 32km successi per Mauro Massimi (1h52’45”) e Barbara Travaglio (2h20’18”).

Ma è stato proprio il podio di Carraroli, portacolori della Fitness Montello Running, a porre il sigillo più bello dell’edizione 2022, portandosi a casa la vittoria della 10 km e proseguendo una scia di numerosi successi. Un grande regalo per il presidente Zonzin ed i compagni di squadra.

“Siamo davvero soddisfatti dell’esito della gara – commenta Sergio Zonzin presidente della Fitness Montello – come detto più volte siamo rimasti stupiti della grande partecipazione che ha registrato numeri importanti rispetto all’andamento del momento. Non posso nascondere però, che mai come quest’anno ci sono state difficoltà economiche e burocratiche, ma siamo orgogliosi di esser comunque riusciti a portare a compimento una gara che merita, ma soprattutto di aver mantenuto i numeri dello scorso anno nonostante questo calo generale. Mi ha reso molto contento – prosegue – sapere di persone giunte in gara e rimaste stupite del nostro territorio, che prima d’ora non avevano mai avuto il modo di visitare. Anche questo è infatti ciò che perseguiamo attraverso la Mare Lago, dando l’opportunità di correre e promuovere le nostre zone. Ho un team impeccabile – conclude Zonzin – che voglio ringraziare in primis. Emotivamente il ringraziamento va poi a tutte le società che ci sono state vicine ed ai tanti podisti giunti per l’evento. Ringrazio il Comitato Provinciale Opes Latina, BPer Banca, Corato Carrelli e Pontina 4×4, oltre che lo sponsor tecnico Maione Store e i partner Cirap, Edilcommerciale Destro, Il Miele di Gialas, Roberta Ceramiche e Farmacia Isonzo”.