Podismo, La Pedagnalonga è di nuovo un successo

Borgo Hermada si colora nuovamente con le sfumature della 52esima edizione della Pedagnalonga, confermando ancora una volta il successo della kermesse sportiva per l’edizione 2026.

La tradizionale passeggiata enogastronomica, sold-out da settimane, ha attraversato poderi e fondi privati messi a disposizione dalle famiglie del territorio, rinnovando quello spirito di accoglienza che rappresenta uno dei tratti distintivi della Pedagnalonga. L’organizzazione, con il supporto di Protezione Civile e delle forze dell’ordine, ha garantito il regolare svolgimento della manifestazione lungo tutto il percorso.

I risultati

Grande partecipazione anche per le prove podistiche, con la Pedagnalonga Half Marathon di 21 chilometri, gara regionale Fidal, e la gara breve di 12,3 chilometri, che hanno visto al via oltre 600 atleti. Entrambe le gare rientrano nel circuito Opes – In Corsa Libera e facevano parte del Trofeo Avis. A vincere Il primo al traguardo della 21 km è stato Pasquale Rutigliano (Atletica Pro Canosa) che ha fermato il cronometro sul tempo di un’ora 14′ 01” seguito da Antonello Di Cicco (Atletica Ceprano, in un’ora 15′ 46”) e Rocco Capasso (Lbm Sport Team, in un’ora 18′ 06”), tra le donne successo di Giovanna Ungania (X-Solid Sport Team) in un’ora 29′ 30”, davanti ad Antonella D’Aversa (Atletica Ferentino, un’ora 30′ 40”) e Simona Magrini (Olibanum Overruners, un’ora 33′ 12”). Nella gara breve trionfo di Gabriele Carraroli (Fitness Montello) che ha chiuso in 41’44”, davanti a Diego Papoccia (Atletica Ferentino, 43′ 31”) e Christian Margiotta (Runforever Aprilia, 45’46”), tra le donne Serena Fanella (Atletica Ferentino) fresca campionessa italiana dei 10.000 metri che ha completato il percorso in 48’18” poi Roberta Andreoli (Podistica Priverno, 54’57”) e Sara Palombo (Nissolino Intesatletica Latina, 55’52”).

A premiare sul podio della Pedagnalonga c’erano il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, con l’assessore allo sport, Alessandra Feudi, il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina, Daniele Valerio, il presidente di Pedagnalonga, Albino Marostica e Arcangelo Palmacci dell’Avis.

Tra gli aspetti più apprezzati della giornata, per il terzo anno consecutivo, i ristori speciali organizzati insieme ad Aic Lazio dedicati alle persone con celiachia, con proposte senza glutine pensate lungo il percorso e nei punti ristoro, a conferma di una manifestazione sempre più attenta all’inclusione.

Nella zona della partenza sono stati presenti anche gli spazi dedicati alla prevenzione e al sociale, con lo stand screening della Asl, quello di Andos e la presenza della Croce Rossa Italiana, contribuendo a rafforzare il messaggio della Pedagnalonga come evento non solo sportivo ma anche di comunità.

Momento particolarmente significativo è stata anche la partecipazione della delegazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Latina, che ha preso parte alla passeggiata accompagnata dalle proprie guide, aggiungendo un ulteriore segnale di inclusione e condivisione.

Lungo il percorso non sono mancati i momenti di festa, l’accoglienza nei poderi, i ristori tradizionali e il clima di partecipazione che da oltre mezzo secolo caratterizza la manifestazione.

“Siamo molto felici per il successo di questa manifestazione che ogni anno continua a migliorare e crescere dimostrando ogni volta un’affluenza incredibile e anche il notevole successo delle corse podistiche testimonia il grande lavoro che questa associazione sta portando avanti ospitando ogni volta un numero di persone notevole nell’evento più atteso di primavera” ha dichiarato Albino Marostica, presidente della Pedagnalonga.