Podismo, Noro e Montagnin trionfano alla Mezza Maratona di Latina

Un successo per la XXIII edizione della Mezza Maratona di Latina, che con più di 1600 partecipanti tra le due distanze e family walk, registra un record assoluto di presenze e si pone nel ranking tra le prime venti mezze maratone d’Italia per numero di arrivati.

A salire sul podio maschile della 21,097 km Fidal, Noro Matteo della Piano Ma Arriviamo con un tempo di 01:13:55, secondo Ronzoni Cristiano Piano Ma Arriviamo 01:13:57, terzo Mastrolorenzo Raffaele Atletica La Sbarra 01:14:02.

Per le donne della 21,097 km, prima Montagnin Giulia O.S.O. Old Stars Oso 01:24:02, seconda Gabrielli Pamela Runforever Aprilia 01:30:24, terza Lungu Luminita GSBR 01:31:39.

Nella distanza breve dei 10 km trionfa per gli uomini Carraroli Gabriele Centro Fitness Montello 0:31:47, seguito da Marchiori Claudio Nuova Podistica Latina 0:32:59, terzo Schena Emiliano Podistica Magliese 0:33:20.

Per le donne prima della 10 km Zolli Claudia Frosinone Sport 0:42:55, seconda Turco Fabiana Atl. Colleferro Segni 0:44:43, terza Andolfo Sonia Runforever Aprilia 0:45:15.

La Mezza Maratona di Latina patrocinata dalla Regione Lazio, Comune di Latina, Provincia di Latina, Coni Lazio, Opes, inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera, è stata organizzata magistralmente dalla asd In Corsa Libera del presidente, nonché consigliere regionale Fidal Davide Fioriello.

“La Mezza Maratona di Latina è divenuta parte integrante della cultura del capoluogo pontino – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – e mai come quest’anno ha subito un’evoluzione in termini numerici e qualitativi. Siamo molto soddisfatti sia delle prestazioni degli atleti, sia della grande risposta che ha ottenuto la gara. 1600 i partecipanti tra le due competizioni e Family Walk, ci cui quasi mille alla sola 21 km e noi continueremo ad investire su questa gara e sulla città di Latina. I miei ringraziamenti – aggiunge Fioriello – vanno a tutto lo staff, al direttore tecnico Sergio Zonzin e la squadra della Fitness Montello, al presidente di Opes Latina Daniele Valerio ed a tutto il team del comitato provinciale, alla delegata tecnica ed ai giudici della Fidal, al personale coinvolto, alla Polizia Locale di Latina e a tutte le forze dell’ordine, all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Matilde Celentano, ai partner Unimarconi sede di Latina, Icar Auto Evo, Latina Formazione Lavoro, Cantina Villa Gianna, Sport’85, McDonald’s Latina Isonzo, Romagnoli, Lt Fiori e Cisterna, P.L.A.S. – Prevenzione Lavoro Ambiente Salute, Todis Latina viale Kennedy, Q5 e via Isonzo, Stema Fiosiolab, Garden Hotel, Corato, Ditta Botticelli Daniele, Plastic Free, Abc Latina, Redbull, Castel Romano Designer Outlet, Maione Store ed i media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Luna, Radio Immagine, Radio Latina e Latina Corriere.it, per le foto ufficiali offerte dall’organizzazione a cura di FotoForGo, Luana Santucci per la family Walk. Ma soprattutto grazie alla forte risposta di società e runners accorsi al nostro evento. Voglio rilanciare – conclude Fioriello – l’appuntamento a tutti i nostri runners al prossimo 29 marzo 2026, ma prima ad attenderci la Maratona Maga Circe del 1 febbraio”.

Si sono susseguiti alle premiazioni insieme al Presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, il delegato ai grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi, la consigliera comunale Simona Mulè ed i consiglieri e runners Floriana Coletta e Dario Bellini, il presidente provinciale della Fidal Giampiero Trivellato.

“Questo è un lavoro di squadra che ha dietro una grande pianificazione – commenta il sindaco di Latina Matilde Celentano – i complimenti all’organizzazione che ha realizzato questa giornata di festa per tutta la città. Una Mezza Maratona che è diventata un elemento identitario della nostra città, che si ripete ogni anno. Non è solo per gli atleti, ma abbraccia tutti, un evento inclusivo che ha visto oltretutto la partecipazione di ragazzi con disabilità, con i loro spingitori. Mi auguro che giornate come queste si possano ripetere perché fanno bene al territorio e a tutti noi”.