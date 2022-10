Al via la prima edizione della Corrincastagna – Memorial Fabio Chialastri, tappa numero sedici del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

La manifestazione si terrà domenica 30 Ottobre 2022 a Cave (RM) sotto l’organizzazione dell’Atletica Cave.

“Dalla nostra passione è nato nel 2020 il progetto di costituire un gruppo di atletica, con il desiderio di riportare a Cave uno sport assente da più di trent’anni – commentano dal direttivo Davide Carmignato, Rossano Renzi ed Andrea Velluti – da qui spiegano, nasce l’Asd Atletica Cave, con la promessa di riuscire un giorno ad organizzare una gara nel comune prenestino. Finalmente tutto questo sta diventando realtà e siamo pronti a dare il via alla prima edizione della Corrincastagna intitolata alla Memoria di Fabio Chialastri, un amico, un concittadino molto conosciuto e stimato, un appassionato di running, venuto a mancare due anni fa. Tanto impegno e tanto entusiasmo – concludono – in un circuito molto filante di 9,6 km che attraverserà la nostra città e dove naturalmente non mancherà il nostro frutto, le castagne”.

Saranno dunque 9,6 i Km da percorrere su circuito cittadino in un tracciato molto scorrevole adatto a tutti, nel bellissimo contesto della rinomata Sagra della Castagna giunta alla sua 88esima edizione. Con l’occasione saranno offerte a tutti i partecipanti le caldarroste ed altri prodotti tipici locali, oltre che un ricchissimo ristoro.

Potranno prendere parte all’evento tutti i tesserati Fidal ed Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni, purché in regola con le vigenti norme sulla pratica sportiva. Il ritrovo è fissato per le ore 08:00 in P.zza S. Croce – Cave (Rm) presso il Monumento ai Caduti con partenza ufficiale della competizione alle ore 09:45. Il pacco gara sarà garantito ai primi 400 iscritti. Sarà possibile iscriversi sul sito raceservice.it fino al 28 ottobre alle ore 24.00 al costo di €12 ed in via eccezionale il giorno stesso, fino a mezz’ora prima della partenza, previo pagamento di €14.

Per ulteriori informazioni e restare aggiornati sull’evento seguire la pagina Facebook @asdatleticacave o scrivere una mail ad atleticacave@gmail.com.