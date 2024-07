Podismo Opes, Carraroli e Cocco sul podio della Notturna Tre Torri

Si chiude con successo e partecipazione la Notturna Tre Torri andata in scena lo scorso weekend a Ceprano (FR). A trionfare nella corsa podistica regionale sulla distanza di 9.950 km è stato Gabriele Carraroli 00:33:09 Centro Fitness Montello, secondo Diego Papoccia 00:33:20 Atletica Ferentino e terzo Antonello Di Cicco 00:33:56 Pol. Atletica Ceprano.

Per le donne, prima piazza per Carla Cocco della Frosinone Sport 00:37:47, seconda Alessandra Sardellitti della Pol. Atletica Ceprano, 00:41:17 e terza Angelina Cavalieri della Podistica Solidarietà 00:41:37. Cerimonia anche per il Trofeo AVIS, alla presenza del Sindaco Colucci, del consigliere con delega allo Sport Corsini e del presidente dell’AVIS Ceprano Tommaso D’Aversa.

Ottava tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, la Notturna Tre Torri ha dunque messo a segno anche questa quattordicesima edizione, a dimostrazione di un evento ormai consolidato nel territorio, come spiega il presidente dell’Atletica Ceprano Sandro Ceccacci: “Ancora una volta tutto lo staff della nostra società si è profusa nella perfetta realizzazione della manifestazione. Ringrazio le numerose società sportive presenti che ogni volta ci onorano della loro presenza. Una menzione speciale va a tutti i nostri sponsor, che credono al nostro progetto e senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’evento. Ringrazio inoltre il Sindaco Marco Colucci, il consigliere con delega allo Sport Egidio Corsini del Comune di Ceprano, per il patrocinio e la sinergia per organizzare al meglio l’evento, il gruppo della Protezione Civile di Ceprano e l’Associazione Benemerita di Ceprano per la sorveglianza sul percorso, la Pro Loco di Ceprano per la fattiva collaborazione, la Race Service per il crono e le classifiche, la Giuria del Gruppo GGG FIDAL di Frosinone con il Delegato Tecnico Anna Maria Santarelli e il Comitato Regionale della FIDAL Lazio”.

Ad aggiungersi alla competitiva, anche il successo delle gare promozionali riservate ai più piccoli, con percorso realizzato al centro della piazza centrale.