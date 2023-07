Podismo Opes, Carraroli e Gabrielli vincono la Sisto Run

Si è svolta sabato 22 luglio la prima edizione della Sisto Run, tappa numero quattordici del Circuito Podistico Opes “In Corsa Libera”, organizzata dalla Parrocchia di Cristo Re di Borgo Vodice, con il patrocinio del Comune di Sabaudia.

A conquistare il podio dopo 11 km percorsi tra i comuni di Sabaudia, Terracina e Pontinia è stato Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello in 00:38:57.51, seguito da Francesco Tescione 00:39:48.67 della Podistica Aprilia e terza piazza per Claudio Marchiori 00:40:40.09 dell’Atletica La Sbarra.

Per le donne, prima Pamela Gabrielli 00:47:37.00 Runforever Aprilia, seconda Roberta Andreolli 00:48:27.31 della Podistica Avis Priverno e terza Antonella D’Aversa 00:51:42.56 della Runners Team Ferentino.

“Tutto il comitato è molto soddisfatto della riuscita dell’evento – commenta Marco Ricci membro del comitato festeggiamenti della Parrocchia di Cristo Re – nonostante il caldo afoso vissuto da atleta in gara, abbiamo avuto una buona partecipazione e abbiamo ricevuto tanti commenti positivi di partecipanti ed addetti ai lavori. Questa per noi è la soddisfazione più grande. Il nostro intento – spiega – è quello di far crescere la gara in collaborazione con l’Opes Latina in modo da renderla una tappa fissa degli appuntamenti podistici estivi. Possiamo confermare che la parte dell’argine del Fiume Sisto, anche se dura è stata molto apprezzata dagli atleti e questa è senza dubbio la peculiarità della nostra gara. Grazie ai main sponsor Cooperativa Agricola Gianni Di Girolamo, Cantina Sant’Andrea e Risto 53, la cooperativa agricola Terra degli Orti Terracina, l’azienda agricola Avino Giuseppina e l’Officina Sportiva Maione Store di Latina e tutti coloro che hanno contributo a fornire premi di categoria. Grazie inoltre, al Comune di Sabaudia presente con il consigliere con delega allo sport Massimo Mazzali intervenuto nell’occasione. Il comitato – conclude Ricci – da appuntamento al prossimo anno e nel frattempo vi aspetta nei giorni 29 e 30 luglio in piazza per la Festa dello Sportivo”.

Tanto entusiasmo anche per la passeggiata di 6 Km partita dalla Piazza dei Caduti di Borgo Vodice (LT) e arrivata presso la Cantina San Andrea sita in Via Renibbio, con visita guidata all’interno della Cantina e piccolo rinfresco enogastronomico e rientro. Al termine, un partecipato “Carnevale Estivo” con carri allegorici, ha dato la giusta conclusione ad una serata di festa che ha visto la Sisto Run come appuntamento inaugurale del programma della festa patronale di Borgo Vodice.