Podismo Opes, domenica il Trofeo San Barnaba a Marino

Si terrà domenica 11 giugno a Marino (RM) il Trofeo San Barnaba, a cura dell’Associazione Amici del Parco dei Castelli Romani, del presidente Vincenzo Francavilla. La gara è la numero nove tra le fila del circuito podistico “In Corsa Libera” di Opes Latina.

“Siamo alle battute finali della preparazione del Trofeo S. Barnaba – commenta il presidente Francavilla – Abbiamo deciso di prorogare la chiusura delle iscrizioni a sabato ore 18 per permettere a chi non l’ha ancora fatto, di scriversi. Il Trofeo S. Barnaba, corsa di 10 km, è inserito nel ricco programma che Marino propone in occasione della festa del S. Patrono S. Barnaba. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune che ha sposato costruttivamente la nostra proposta sportiva. La nostra non è soltanto una corsa podistica ma ha anche la finalità di coniugare contestualmente la promozione dello sport e della salute e di un territorio, i Castelli Romani, ricco di testimonianze storiche e archeologiche, oltre naturalmente a paesaggi mozzafiato”.

L’associazione, da sempre impegnata nella promozione del territorio e nell’ottica di coniugare il binomio sport e salute, anche quest’anno organizza la corsa all’interno di un “Circuito della Salute”. L’evento è patrocinato dal Comune di Marino ed in collaborazione con l’Ospedale dei Castelli Romani, per promuovere la salute mediante la diffusione della pratica sportiva aperta a tutti e a tutte le età. Sarà prevista la partecipazione di Pacer della Salute che condurranno gli atleti a diverse andature. Sulla Piazza degli Eroi di Marino, luogo della partenza e arrivo, saranno predisposti degli stand (Villaggio della salute) presidiati da personale sanitario, per un check-up riservato non soltanto agli atleti.

I pettorali individuali e di società saranno consegnati il giorno 10 dalle ore 10 alle 17 presso la sede dell’Associazione sita in Via Antonio Gramsci 19, Castel Gandolfo Lago.

Il ritrovo è fissato dalle ore 7,30. Start ore 8,45 da Piazzale degli Eroi. Al termine della gara, le premiazioni saranno presiedute dalle autorità locali, con Sindaco e assessori. Per info ed iscrizioni cliccare QUI