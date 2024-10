Podismo Opes, grande successo per la terza corsa dei quartieri di Cisterna

La terza edizione della Corsa dei Quartieri di Cisterna di Latina ha segnato un vero e proprio successo, risultando l’edizione più partecipata di sempre. Dieci squadre, per un totale di sessanta atleti, si sono sfidate lungo un percorso affollato da numerosi spettatori, che hanno tifato con entusiasmo per le proprie frazioni, creando un’atmosfera di grande partecipazione e comunità. L’evento ha visto trionfare la frazione di Le Castella, che ha prevalso in un emozionante testa a testa con Franceschetti, mentre i campioni uscenti di Cisterna Vecchia si sono dovuti accontentare del terzo posto. Tra gli altri piazzamenti, Prato Cesarino ha conquistato il quarto posto, seguito da Marconi Team, Collina dei Pini, Borgo Flora, San Valentino e Doganella di Ninfa.

L’assessore allo Sport, Gaetana Capasso, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la Corsa dei Quartieri dimostri la voglia di partecipazione e il forte spirito di comunità dei cittadini di Cisterna. A lei si è unita la vicesindaca Maria Innamorato, che ha ribadito il ruolo di Cisterna come “città dello sport”, ringraziando i partecipanti e il pubblico per il sostegno dimostrato.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, tra cui l’assessore all’Industria Massimo Pompili, vari consiglieri comunali e Daniele Valerio, rappresentante di Opes Latina. Uno dei momenti più toccanti della giornata è stato l’arrivo in parata dell’associazione Mondo Disabili Future, con Adriano e Fabrizio Percoco: il padre ha spinto il figlio disabile sui pattini per tutto il percorso, regalando emozioni forti e commoventi alla folla presente. Inoltre, l’atleta più giovane premiata è stata Anastasia Gagliardini del quartiere San Valentino, aggiungendo un ulteriore tocco di gioia e celebrazione a una giornata all’insegna del divertimento, dello sport e della solidarietà.