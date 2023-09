Podismo Opes, in arrivo Corsa del Pane e Semprevisa Gravity Trail

Continuano le gare del circuito podistico di “In Corsa Libera” Opes Latina con le tappe diciotto e diciannove di calendario. Domenica 17 settembre un doppio appuntamento è infatti scandito dalla Corsa del Pane Genzanese e dal Semprevisa Gravity Trail.

La Corsa del Pane Genzanese è giunta alla sua decima edizione sotto l’organizzazione della Genzano Marathon del presidente Giovanni Vitale, con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma, il Comune di Nemi e del Parco dei Castelli Romani.

L’evento è la quarta tappa del Circuito dei Castelli Romani, inserito all’interno di In Corsa Libera con lo scopo di promuovere le corse che si svolgono nell’area dei Castelli.

La gara si terrà sulla distanza di 10,500 km con orario del ritrovo dalle 7:00, all’interno del campo sportivo dei Salesiani. La partenza avverrà a Genzano di Roma, in Piazza Tommaso Frasconi alle ore 9:15, mentre l’arrivo sarà nel campo sportivo dei Salesiani, in Viale Piave. Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24 di giovedì 14 settembre 2023. L’organizzazione si riserva di poter chiuderle a suo insindacabile giudizio al raggiungimento dei 300 iscritti. Solo in caso di pettorali ancora disponibili sarà possibile iscriversi la mattina della gara fino alle ore 8:30, con quota maggiorata a 15,00€. In programma anche una camminata solidale. Per avere informazioni sulla Corsa del pane Genzanese potete contattare corsadelpane2023@gmail.com o 340 89 90 421 – www.genzanomarathon.it.

Il Semprevisa Gravity Trail si terrà sempre domenica 17 settembre 2023, sotto l’organizzazione delle ASD Gravity Bassiano e ASD Latina Runners, con il patrocinio del Comune di Bassiano. La corsa di montagna che si terrà in ambiente naturale, attraverso sentieri e mulattiere, giunge quest’anno alla sua quarta edizione.

La gara avrà partenza ed arrivo in Bassiano (LT) in Piazza Giacomo Matteotti. Si avvierà verso il Monte Semprevisa con scenari e panorami mozzafiato, distanza 18 km e dislivello +1200mt.

Appuntamento alle ore 08.00 a Bassiano (LT) piazza Giacomo Matteotti, per ritiro pacco gara e pettorali. Ore 09.30 – Briefing e inizio gara alle ore 1o. Le premiazioni si terranno alle ore 13.30 e a seguire zuppa party per tutti. Per maggiori info 3493144128.