Podismo Opes, in arrivo il Trail dei Santi a Rocca Priora

Tutto pronto per l’avvio del “Trail dei Santi”, che si svolgerà in occasione della festività del prossimo mercoledì 1 novembre 2023.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva Rocca Priora del presidente Marco Rosola, fa il suo esordio quest’anno nel fitto calendario gare Opes del circuito “In Corsa Libera” come tappa ventisette, ma è già alla sua quarta edizione e darà seguito come quinto ed ultimo appuntamento, alle gare del Circuito dei Castelli Romani, inserite all’interno di In Corsa Libera con lo scopo di promuovere le corse che si svolgono nell’area dei Castelli. Il Trail dei Santi è patrocinato dal Comune di Rocca Priora e sotto l’egida Fidal e Opes.

Gli atleti si daranno battaglia su 15,5 km da percorrere con dislivello D+500. La partenza sarà data alle ore 10 dalla pista di atletica dello stadio, come spiega il presidente Marco Rosola: “Arrivo e partenza sono collocati nella pista dello stadio di Rocca Priora, che concede oltretutto molti servizi, bar e parcheggi a 100 mt dalla partenza. Il percorso – prosegue Rosola – si sviluppa come un soft trail dove ci saranno 3,5 km in pianura, poi discesa per un paio di km ed ancora 4 km in salita non proibitiva, ma continuativa. Ed ancora 1,5 km di discesa e poi si ripercorreranno i primi 3 km al contrario. La gara ha raggiunto un buon numero di partecipanti e le iscrizioni sono ancora aperte ed è tutto pronto sotto l’aspetto burocratico. A tal fine – conclude – ringrazio l’Amministrazione Comunale e l’Ente Parco dei Castelli Romani e del Tuscolo e l’Opes Latina”.

La particolarità di quest’anno sarà il ricco pacco gara con bottiglia di vino, due bottiglie di Gatorade, una bottiglia di Pepsi, acqua, succo, una confezione di pasta Garofalo ed altro materiale alimentare. Inoltre, da quest’anno saranno inseriti i premi di categoria. I pettorali potranno essere ritirati direttamente il giorno della gara.

Per info e contatti 3313625701 – info@atleticaroccapriora.it