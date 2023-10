Podismo Opes, in arrivo il trail Road To Maenza

In arrivo domenica 15 ottobre 2023, il trail Road To Maenza, 23esima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” e terza tappa del circuito Trail Cup Italia.

La gara competitiva si svolgerà sulla lunghezza complessiva di 21,6 km D+1.000 è ideata dalla Fitness Montello Running di Sergio Zonzin, con il patrocinio di Opes, Comune di Maenza, Avis Comunale Maenza. Aquile dei Lepini ODV Maenza. Un trail che si svolgerà del suggestivo scenario del comune maentino, che vanta un percorso circondato dal fascino del Monte Gemma, del Monte Sentinella e del Monte Calvello e che consentirà a tutti i partecipanti di ammirare le bellezze del territorio e di sfidare le vie medievali.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – commenta il Sindaco di Maenza Claudio Sperduti – ringrazio tutta la Montello Running e lo staff di Road To Maenza che stanno seguendo l’iniziativa. Una gara che valorizza il nostro territorio, le nostre colline e montagne. È un’occasione importante essendo una competizione nazionale che porterà podisti nel nostro paese. Siamo solo all’inizio e sarà comunque un successo”.

La partenza è fissata alle ore 09:30, a Maenza, in Piazza La Portella (fronte ingresso Castello Baronale). Presso la zona di partenza sarà allestito anche il raduno della gara, a partire dalle ore 7:30, dove sarà possibile effettuare il ritiro del pettorale e le iscrizioni della mattina. La quota di iscrizione al “Trail Road to Maenza” è pari a Euro 20,00 , con pacco gara. I primi 150 iscritti riceveranno il pacco gara con maglietta tecnica.

Il tracciato della gara percorrerà sentieri di montagna, che richiedono attenzione e fermezza di passo, specie nei tratti di discesa tecnica. In generale, i percorsi sono caratterizzati da sentieri e viottoli di montagna, terreni irregolari, ostacoli naturali che possono essere soggetti alle problematiche proprie di una corsa in ambiente naturale della montagna appenninica. Lungo il percorso sarà presente il personale dell’organizzazione. Il transito su strade aperte al traffico deve essere effettuato nel rispetto del codice della strada e con la dovuta attenzione da parte degli atleti. Il percorso si svolge in tappa unica a velocità libera, in regime di completa sufficienza idrica ed alimentare, con punti di ristoro al Km 10 e al Km 15. L’intero percorso è segnato con nastro bicolore (bianco e rosso), cartelli 60×40 freccia nera sfondo giallo e frecce di legno bianche e rosse. Tempo massimo per raggiungere l’arrivo è di 4 ore; gli atleti che supereranno tale barriera oraria verranno squalificati dalla gara ma potranno continuare liberamente il percorso senza pettorale e sotto la propria responsabilità. Ci saranno tre controlli dei giudici di gara lungo il percorso, con obbligo di mostrare il pettorale: al km 9,500 santuario San Luca, al km 13,800 Monte Calvello, al km 15,900 incrocio strada zona vaccara.

Maenza offre oltre ad un suggestivo paesaggio, anche una straordinaria ricchezza di beni culturali: sono molti infatti i luoghi di interesse che la rendono una città eterna, come ad esempio il Castello Baronale eretto inizialmente come torre di avvistamento intorno al 1100-1200 e successivamente abitato dalle famiglie feudatarie che nel corso del tempo, si sono susseguite alla guida del borghetto, e ancora la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, la Piazza Coperta, la Chiesa di Sant’Eleuterio patrono della città e molto altro ancora.

Al termine della gara sarà possibile usufruire di docce ed è previsto un pasta party finale. Saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi tre di ogni categoria ed i primi/e tre arrivati donatori Avis.

Iscrizioni aperte su Digital Race. Per informazioni contattare il 338.8157590.