Podismo Opes, in arrivo la X Maratonina D’Autunno

Pronta ai nastri di partenza la Maratonina D’Autunno, in programma a Torrice (FR) domenica 3 settembre 2023. La tappa numero sedici del calendario podistico Opes “In Corsa Libera” è organizzata dall’asd Torrice Runners del presidente Faustino Moriconi in collaborazione con Opes Latina, Comune di Torrice e Amministrazione Provinciale.

“Fervono i preparativi per la Maratonina d’Autunno 2023, sarà la decima edizione a cui il nostro presidente tiene particolarmente – commentano dall’organizzazione – per l’evento infatti tutti gli atleti finisher riceveranno la medaglia del decennale. Sono iniziate le preiscrizioni ed i numeri sono molto confortanti, come tutti gli altri anni, sono attesi circa 400 atleti da ogni parte d’Italia, insomma sarà una grande festa fatta di sport e di divertimento. La macchina organizzativa – spiegano – si è messa in moto da vari giorni, dalla sistemazione del percorso fino alla preparazione dei premi e pacchi gara”.

Lo start sarà dato alle ore 10, con ritrovo previsto alle 8 presso il Bar Alberata, località Torrice (FR) in via Regina Elena. Il percorso rimarrà lo stesso degli anni precedenti, con 10.700 km a giro unico con variazioni altimetriche. Sono attesi atleti di spessore, da Giorgio Calcaterra (più volte campione del mondo della 100 km) a Carmine Buccilli, vincitore delle scorse edizioni. Nel campo femminile, Alessandra Scaccia, anche lei vincitrice delle edizioni precedenti, sarà presente ai nastri di partenza. Molti premi saranno destinati anche alle numerose società partecipanti all’evento.

Grande attesa anche per la “Camminata d’Autunno”, un percorso di circa 3,500 km aperta a tutti, giovani e meno giovani, giunta alla seconda edizione e reduce da un successo al suo esordio. Le iscrizioni sono aperte su digitalrace.it. Per maggiori informazioni – 3393535408.