Podismo Opes, In Corsa Libera chiude il 2022 a Maenza

Lo scorso 18 dicembre si è svolto con successo il Trail Road To Maenza, un vero spettacolo per una corsa di montagna dove i protagonisti indiscussi sono stati paesaggio, sole invernale e panorama.

Il tracciato che ha concesso ai partecipanti scalatori una splendida visuale dalla vetta, si è composto di 21,6 km con dislivello D+1.000.

La “Road To Maenza”, ha chiuso il circuito podistico Opes “In Corsa Libera” 2022, ponendosi come diciannovesima ed ultima gara di calendario e mette il sigillo ad una lunga stagione di successi cominciata ad inizio anno. L’evento, organizzato dalla Fitness Montello Running di Sergio Zonzin, ha trovato come per le scorse edizioni, il consenso dell’amministrazione comunale di Maenza che, sotto il periodo natalizio offre numerosi eventi ed appuntamenti.

“Sono davvero soddisfatto dell’ottima riuscita del trail – commenta Sergio Zonzin presidente della Fitness Montello Running – Sono orgoglioso della società che rappresento perchè ancora una volta siamo stati coinvolti per realizzare una corsa a Maenza, città alla quale mi sento particolarmente legato sia per l’ottima collaborazione con l’amministrazione comunale ed il Sindaco Claudio Sperduti che ringrazio, sia per la bellezza stessa del paese. Tengo a ringraziare inoltre, tutto il team di lavoro ed in primis i runners della Fitness Montello Emiliano Masocco ed Alessandro Valle, entrambi di Maenza, che sono in prima linea per organizzare questa gara e per mantenere pulito e percorribile tutto il percorso di montagna, un tracciato difficile e di una bellezza rara”.

Ad avere la meglio è stato Iacovacci Cesare della asd Top Trail che giunge al traguardo in 1:51:16, seguito da Del Monaco Guido Runcard in 2:01:06 e terza piazza per D’Emidio Massimo della Sabina Marathon Club 2:03:16. Per le donne, podio per Fabbiano Cinzia della Centro Fitness Montello in 2:53:21, seconda Wojtal Agnieszka Malgorzata della Centro Fitness Montello 2:56:39 e terza Reali Camilla della Città Castelli Romani 2:58:25.

Assegnati anche i premi speciali per i donatori Avis a Milena Guerra della Fitness Montello Running per le donne e primo posto per Mauro Anzalone Latina Scalo Running, secondo Emiliano Masocco Fitness Montello Running e terzo Luca Cardarello della Fitness Montello Running