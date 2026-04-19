Podismo, torna il “Giro delle Ville Tuscolane”

Anche quest’anno sta per tornare il “Giro delle Ville Tuscolane” – GdVT2026, organizzato dall’A.S.D Atletica Tusculum e arrivato alla 23esima edizione. La manifestazione di corsa si snoda su un percorso misto (strada e sentieri sterrati) sulla distanza di Km 10,300, con un dislivello di circa 250 metri, gode del patrocinio del Comune di Frascati e si svolge sotto l’egida della Fidal.

La gara attraverserà le strade cittadine di Frascati prima di dirigersi verso il Tuscolo e le Ville che da secoli sono parte integrante del paesaggio dei Castelli Romani. Unicamente in questa occasione è permesso il transito all’interno dei loro giardini e viali, per godere di un paesaggio unico.

Villa Torlonia sarà il punto di partenza, prima di procedere verso la Cattedrale e il Parco dell’Ombrellino. Da qui per i partecipanti inizierà la conquista delle Ville: Villa Tuscolana, Villa Falconieri, Villa Rasponi e Villa Aldobrandini (con il suo ninfeo e i giochi d’acqua).

Sullo stesso percorso si terrà la manifestazione ludico motoria non competitiva 1° Memorial “Massimo Regoli”. La manifestazione è intitolata all’atleta prematuramente scomparso lo scorso anno, che ha lasciato un vivo ricordo nei cuori dei suoi compagni di squadra e amici. Sulla medaglia è riportata una sua frase detta mentre si puliva e sistemava il percorso: “solo le Ville ti danno ‘sti panorami”.

Per rendere una giornata di sport una giornata di festa non potevano mancare le risate dei più piccoli. È nata l’idea di organizzare un gara non competitiva denominata Baby Run “Giro della Villa” per i più piccoli, evento ludico motorio al suo esordio assoluto, destinata agli iscritti delle scuole elementari (dal 2015 al 2019).

Il percorso è interamente chiuso al traffico veicolare all’interno del Parco Monumentale di Villa Torlonia e ha una distanza del giro di villa (circa 500 metri), per la partecipazione è richiesta un’offerta libera da versare il giorno della gara.

Il ritrovo per i tutti partecipanti è fissato per domenica 26 aprile 2026 presso il Parco Monumentale di Villa Torlonia, in Viale Annibal Caro a Frascati (Roma). La partenza della competizione agonistica e della manifestazione ludico motoria è prevista per le ore 9:30, mentre la partenza della baby run avverrà su due onde, alle ore 9.35 e alle ore 9.45. Tutte le gare sono a numero chiuso per garantire, oltre la sicurezza dei partecipanti, di ricevere medaglia e pacco gara tagliato il traguardo.

Ai partecipanti verrà consegnato all’arrivo il pacco gara confezionato con prodotti enogastronomici ed una medaglia commemorativa.

Tagliato il traguardo ci sarà un ristoro per tutti i partecipanti, piccini e grandi.

Il tempo massimo della gara è stabilito in 1 ora e 40 minuti.

Sono previsti due cancelli a causa di eventi concomitanti delle strutture che ospitano il percorso del Giro delle Ville:

– ristoro Villa Tuscolana (al 4 km circa) dopo 40 minuti dalla partenza;

– ingresso Villa Rasponi (al 5,5 km circa) dopo 55 minuti.