Podismo, tutti gli appuntamenti di In Corsa Libera 2023

È stato ufficialmente diffuso il calendario eventi della stagione 2023 del circuito podistico “In Corsa Libera”. Le tappe sono attualmente 29, ognuna diversa nel suo genere e sapranno appassionare i runners che si cimentano con passione nelle corse proposte, lasciando preannunciare un 2023 all’insegna del podismo. Ad aprire il calendario è stata la Maratona Maga Circe andata in scena a Sabaudia e San Felice Circeo lo scorso 5 febbraio.

Il circuito è organizzato dalla asd “In Corsa Libera”, guidata dal presidente Davide Fioriello ed è realizzato in collaborazione con Fidal e Opes e sarà come sempre funzionale alla promozione del territorio e dell’intero settore del running locale e regionale.

“Dopo la forte penalizzazione del settore nelle stagioni passate, finalmente assisteremo ad un ritorno del circuito che può definirsi quasi a regime – commenta il presidente della asd In Corsa Libera Davide Fioriello – questo periodo infatti, ha messo in evidenza un calo generale nella partecipazione alle gare, ma siamo certi che con il passare dei mesi, tutti gli organizzatori potranno tornare a lavorare a pieno ritmo. Uno degli obiettivi di In Corsa Libera è la promozione delle gare attraverso il circuito stesso, invogliandone la partecipazione e la scoperta dei territori e delle bellezze che ogni tappa racchiude”.

In Corsa Libera è un circuito cresciuto esponenzialmente negli anni, a dimostrazione che tali eventi costituiscono occasione di unione sportiva e di valorizzazione sia degli stessi atleti, sia dei variegati tracciati di gara sempre diversi e caratteristici. Le gare spaziano in tutta la provincia di Latina, nelle zone dei Castelli Romani, nel frusinate, in provincia di Roma ed anche in terra umbra.

In Corsa Libera ha visto la partecipazione di migliaia di runners, con una crescita che lo ha portato, nel tempo ad ampliarsi sia nel numero di gare, che di podisti ed associazioni coinvolte, diventando a tutti gli effetti un circuito non più solo provinciale.

Il calendario si articolerà in tappe da gennaio a dicembre 2023, al termine delle quali verranno stilate diverse classifiche suddivise per categoria, società e classifica generale. Il Circuito, a partecipazione gratuita, prevede inoltre un montepremi finale.

Per maggiori informazioni scrivere a incorsalibera@gmail.com e seguire i canali social dedicati.