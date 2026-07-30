Poesia in sella: BiciNuragica fa tappa al Parco Falcone e Borsellino

Il viaggio lento, la cultura e la passione per le due ruote fanno tappa nel capoluogo pontino. La IX edizione di “BiciNuragica Poesia”, il tour ciclopoetico a cura di Ugo Magnanti che attraversa i territori unendo la forza della parola, della musica e dell’arte al paesaggio, vivrà un momento centrale proprio a Latina.

Lunedì 10 agosto, alle ore 19:00, la manifestazione farà infatti sosta nella nostra città con un incontro speciale presso il Parco Falcone e Borsellino.

La carovana ciclopoetica vedrà protagonisti l’ideatore Ugo Magnanti, il poeta e saggista Diego Bertelli e lo scrittore Simone Pozzati, che insieme alla poeta Dona Amati proporranno un reading e un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza.

L’evento, promosso da Fusibilia Associazione in partenariato con il Festival Premio Emilio Lussu e in collaborazione con diverse realtà culturali e territoriali, si propone come uno spazio d’incontro tra letteratura, territorio e valorizzazione dei luoghi.

La tappa del 10 agosto al Parco Falcone e Borsellino rappresenterà un’occasione per la comunità locale per vivere una serata di poesia all’aperto, scoprendo un modo alternativo e sostenibile di fare cultura a due ruote. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di lettura, cicloturismo e arte.