Polemiche per il rigore in Inter-Napoli, il pontino Mariani “retrocesso” in B

L’arbitraggio di Maurizio Mariani, della sezione AIA di Aprilia, nella partita Inter-Napoli ha suscitato reazioni forti, con conseguenze immediate per la sua carriera. L’episodio centrale è stato un rigore assegnato per un contatto ritenuto “leggero” tra Anguissa e Dumfries, una decisione considerata eccessiva sia dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA) che dal designatore Gianluca Rocchi. Quest’ultimo ha criticato apertamente la decisione, definendola un errore evitabile.

In risposta, Mariani è stato “retrocesso” in Serie B, un provvedimento che l’AIA applica per consentire agli arbitri di “ritrovare la giusta concentrazione” e riflettere sugli errori. Questo approccio è stato adottato in passato anche per arbitri come Feliciani, Maresca e altri con l’obiettivo di ridurre le tensioni attorno all’arbitro e favorire un ritorno graduale al massimo campionato.