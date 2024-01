Polenta tra storia e tradizione, il convegno a Sermoneta

Il Comune di Sermoneta, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, ha organizzato un convegno per sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.30 alla chiesa di San Michele Arcangelo dal titolo “La polenta: tradizione, storia e identità di Sermoneta e dei Monti Lepini”. La Sagra e le Feste della Polenta a Sermoneta al via dal 21 gennaio rappresentano non solo un appuntamento per mangiare il piatto tipico invernale, ma anche una occasione per conoscere più da vicino la tradizione della polenta, come è nata e cosa rappresenta oggi. Una identità ben precisa, con una storia affascinante che collega il mais e la famiglia Caetani.

Partner del convegno sono il Capol e Slow Food Latina. Tra gli interventi, oltre ai saluti istituzionali del sindaco Giuseppina Giovannoli, ci sarà il presidente della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti, Roberto Perticaroli di Slowfood Latina aps, il professor Giuseppe Nocca che racconterà di come il mais è arrivato in provincia di Latina, il nutrizionista Alessandro Rossi.

«Una occasione per conoscere più da vicino il nostro territorio, le sue tradizioni e le eccellenze che lo caratterizzano, tra cui la Polenta, la cui storia affonda nei secoli», spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, invitando tutti a partecipare.