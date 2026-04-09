Politica, a Latina Nicola Catani capogruppo di Noi Moderati

Latina, nuova guida per il gruppo di Noi Moderati in Consiglio comunale. Il consigliere Nicola Catani è stato indicato come capogruppo, segnando un passaggio politico che si inserisce nella fase di riorganizzazione interna legata agli ultimi avvicendamenti in Giunta.

L’ingresso in Aula di Antonio Costanzi affianca infatti Catani e Licata, contribuendo a definire un assetto rinnovato, anche dal punto di vista generazionale, per la presenza di Noi Moderati all’interno del Consiglio comunale.

Una scelta che, nelle intenzioni del partito, punta a rafforzare la continuità amministrativa e il peso politico del gruppo nella maggioranza di centrodestra che governa la città. A sottolinearlo è il coordinatore provinciale Alessandro Paletta: “L’indicazione di Nicola Catani come capogruppo è la conferma del percorso politico chiaro e condiviso di Noi Moderati. In questa fase servono serietà e capacità di tenere insieme politica e lavoro amministrativo. Siamo convinti che Nicola Catani saprà interpretare il ruolo di primo rappresentante del partito in Consiglio con equilibrio e determinazione, rafforzando il lavoro del gruppo consiliare e del comitato cittadino”.

“Ringrazio tutti gli amici del partito per la fiducia e assumo questo incarico di elevata responsabilità politica, consapevole del contesto amministrativo che Latina sta attraversando – afferma Nicola Catani. Dopo i primi anni di esperienza in Consiglio, guidati dal lavoro di Maurizio Galardo, per il nostro gruppo si apre ora una nuova fase: una formazione consiliare giovane e unita, che vuole portare con sempre maggiore forza i propri valori e le proprie proposte all’interno della coalizione di centrodestra che governa la città. Non si tratta di un ruolo formale, ma di un impegno concreto: garantire coesione al gruppo, presenza costante in Consiglio e capacità di tradurre le scelte politiche in atti utili alla città. Lavorerò come sempre con serietà, mantenendo un rapporto diretto con i cittadini e contribuendo con spirito costruttivo a un’azione amministrativa pragmatica e orientata a risultati concreti, nella quale Noi Moderati continuerà a dimostrarsi una forza politica determinante”.