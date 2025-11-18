Politica, la Lega Latina di Valletta ribadisce la propria unità

La Lega ribadisce compattezza e spirito di collaborazione all’interno della maggioranza, dopo giorni difficili. Notizie di sfiducia, crack interni, note stampa, ma nel corso della riunione che si è tenuta ieri, alla presenza dei dirigenti del partito, è emerso con chiarezza un messaggio preciso: il movimento procede unito, soprattutto in una fase così delicata per la città.

Secondo quanto riferito, l’incontro ha confermato la volontà di tutte le componenti del partito di contribuire in maniera attiva e responsabile alla risoluzione delle criticità che i cittadini vivono quotidianamente. La priorità resta quella di dare continuità all’azione amministrativa e rafforzarne l’efficacia.

Il confronto interno – spiegano – non riguarda dissidi o divisioni, ma l’opportunità di valutare un eventuale riassetto dei ruoli, con l’obiettivo di valorizzare nuove energie e nuove competenze all’interno della squadra di governo. Un passaggio che viene definito fisiologico e orientato esclusivamente al miglioramento della macchina amministrativa.

Di seguito la nota integrale diffusa dai consiglieri comunali e dagli assessori della Lega:

Nota della Lega – Testo integrale

“Nel corso della riunione odierna, svoltasi alla presenza dei dirigenti di partito, è stata infatti ribadita con chiarezza l’assoluta unità di intenti che caratterizza il movimento. Mai come in questo momento delicato per la città di Latina, tutti siamo pienamente impegnati nel garantire il contributo più attivo e responsabile alla risoluzione dei problemi dei cittadini.

Il mandato che gli elettori ci hanno conferito è quello di amministrare con serietà Latina e individuare le soluzioni migliori per il bene dell’intera comunità. Il confronto interno, sempre costruttivo, è volto esclusivamente a valutare un possibile riassetto dei ruoli per favorire il coinvolgimento di nuove energie e competenze, nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa.

La Lega continua a lavorare con senso di responsabilità e coesione, mettendo al centro l’interesse della città e dei suoi cittadini.”

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Valletta, Censi, Cochi, Belvisi e gli Assessori Carnevale e Tesone.