Politica Latina, Daniela Fiore lascia il Pd e aderisce al Gruppo Misto

La consigliera comunale Daniela Fiore ha annunciato la sua adesione al Gruppo Misto. Una decisione maturata dopo settimane di riflessione, che segna un passaggio politico importante nel panorama dell’opposizione a Latina.

“Non è una decisione semplice né improvvisa, ma il frutto di una riflessione profonda, maturata nel tempo e dettata dal desiderio di restituire alla politica il senso autentico del servizio e della responsabilità. Una scelta che nasce anche dall’ascolto dei cittadini e dalla consapevolezza che il ruolo dell’opposizione non può ridursi a un esercizio retorico di denuncia o a una contesa interna, ma deve tornare a essere forza costruttiva, capace di proporre soluzioni concrete.

Il Partito Democratico, a livello nazionale come locale, appare oggi arroccato su posizioni eccessivamente schiacciate a quelle di altre forze politiche. Questo ha tolto originalità alla voce di un partito che storicamente è casa di sensibilità plurali. Così facendo, il PD sembra rinunciare alla sua vocazione maggioritaria, riducendosi a un ruolo minoritario e autoreferenziale, con conseguenze pesanti per la tenuta democratica del Paese: senza un’opposizione solida, credibile e capace di farsi alternativa di governo, il sistema stesso ne esce impoverito.

Latina vive oggi una fase di evidente difficoltà: progetti in ritardo, una gestione dei rifiuti inefficiente e l’assenza di una visione di sviluppo chiara per il futuro della città. In un contesto simile, credo che non ci si possa più permettere di restare fermi, imprigionati in logiche di partito o in tatticismi interni che paralizzano l’azione politica.

Alla comunità democratica, con cui inevitabilmente continuerò a condividere alcuni valori e alcune sensibilità, dico che il dialogo rimane aperto e leale. Resto all’opposizione dell’attuale amministrazione comunale, quindi pronta al confronto e al lavoro comune per l’unica cosa che davvero conta: Latina e i suoi cittadini.

Il mio impegno resta lo stesso, ma da oggi sarà più libero. Più diretto. Orientato al futuro e alle persone con concretezza.”

Così, in una nota, la consigliera comunale Daniela Fiore.