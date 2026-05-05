Politica, Mario Faticoni lascia la Commissione Bilancio

Mario Faticoni si è dimesso dalla presidenza della Commissione Bilancio del Comune di Latina. Una decisione, spiegano da Fratelli d’Italia, maturata in accordo con il partito e legata a impegni lavorativi non più conciliabili con il ruolo.
“A Mario Faticoni va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, portato avanti con serietà, competenza e spirito di servizio”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Cesare Bruni, sottolineando come le dimissioni siano frutto di una scelta condivisa.
Sulla stessa linea anche il coordinatore comunale Dino Iavarone, che parla di “un avvicendamento maturato in un clima di collaborazione e responsabilità”, ribadendo come Faticoni continuerà comunque a far parte della Commissione Bilancio, mettendo a disposizione la propria esperienza.
Fratelli d’Italia conferma così la volontà di proseguire il lavoro amministrativo nel segno della continuità, mantenendo alta l’attenzione sui conti pubblici e sull’attività istituzionale.