Minturno, Saltarelli passa a Forza Italia con Angelo Tripodi

Michele Saltarelli, già consigliere comunale di Castelforte, attualmente delegato agli Affari generali ed Istituzionali, dal sindaco Angelo Pompeo, passa con Orlando Angelo Tripodi.

“Sono felice di annunciare che da oggi porterò il mio contributo tecnico e politico nello staff del consigliere regionale e presidente della Commissione Lavoro Orlando Angelo Tripodi. Un primo passo verso l’ingresso nel partito di Forza Italia, scelta dettata

dalla stima verso il politico che sento più vicino alla gente e al territorio.

Siamo stati già colleghi di partito, ho sempre stimato il suo modo di fare politica tra la gente e di dare risposte concrete ai cittadini. Porterò il mio contributo tecnico e politico, quindi comincia una nuova avventura, per impegno civico e politico in cui credo fermamente”, così in una nota Michele Saltarelli.