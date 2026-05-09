Politica, nasce l’associazione “Progessisti Pontini”

Un nuovo laboratorio di idee si affaccia sul panorama politico della

provincia di Latina.

Si chiama “Progressisti Pontini” ed è l’associazione nata

con l’obiettivo ambizioso di costruire una rete stabile tra amministratori,

professionisti e società civile per affrontare le sfide della modernità.

L’iniziativa nasce dalla necessità di colmare un vuoto di programmazione territoriale,

proponendo uno spazio aperto e plurale che superi le logiche dei singoli partiti. Al centro

del progetto ci sono i grandi temi della transizione ecologica, dell’innovazione

amministrativa e della coesione sociale, con uno sguardo rivolto ai modelli di sviluppo

europei.

Alessandro Cozzolino, Presidente di Progressisti Pontini si è espresso cosi:

“Crediamo che oggi serva uno sguardo più ampio, capace di mettere in connessione i diversi territori e costruire politiche condivise su ambiente,sviluppo e diritti. Progressisti Pontini non è l’ennesimo contenitore autoreferenziale, ma un laboratorio permanente.”

L’associazione si definisce “politica ma non partitica”, sottolineando la volontà di attrarre

competenze diverse, dal mondo dell’associazionismo a quello produttivo, che spesso

faticano a trovare un terreno di dialogo comune.

Secondo i promotori, la provincia di Latina ha sofferto troppo a lungo di frammentazione e localismi che hanno impedito una crescita sistemica del territorio.

Nei prossimi mesi, l’agenda di “Progressisti Pontini” sarà fitta di appuntamenti: sono

previsti incontri pubblici e tavoli tematici per approfondire questioni cruciali come le

infrastrutture, la gestione dei servizi pubblici e le opportunità per le nuove generazioni.