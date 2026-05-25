Politica, Nicola Zingaretti tra Latina e Sezze il 28 maggio

Una giornata tra memoria, antifascismo e partecipazione democratica. Giovedì 28 maggio il capodelegazione del PD al Parlamento europeo Nicola Zingaretti sarà in provincia di Latina per due iniziative promosse dal Partito Democraticodedicate agli 80 anni del Referendum del 2 giugno 1946 e al ricordo di Luigi Di Rosa.

Il primo appuntamento è in programma alle 17 a Sezze, dove verrà deposta una corona di fiori al monumento dedicato ai Martiri dell’Antifascismo e a Luigi Di Rosa, il giovane militante della FGCI ucciso il 28 maggio del 1976 durante gli scontri seguiti a un comizio del missino Sandro Saccucci.

Alle 18.30 Zingaretti si sposterà a Latina, al MUG – Museo Giannini di via Oberdan, per l’incontro pubblico dal titolo “Votare cambia la storia”, dedicato al valore del voto e della partecipazione democratica.

«Vogliamo riflettere insieme sul valore del voto come strumento di partecipazione democratica e di cambiamento» ha spiegato il segretario provinciale del PD Omar Sarubbo, che introdurrà il dibattito.

Sarubbo ha poi ricordato il peso storico del referendum del 1946: «Con quel voto l’Italia scelse la Repubblica, aprendo una nuova stagione democratica dopo la dittatura nazifascista e la guerra. Oggi assistiamo invece a una crescita dell’astensionismo che non può lasciarci indifferenti. Quando sempre più persone rinunciano a partecipare, la democrazia si indebolisce».

Il segretario provinciale dem ha sottolineato anche il valore simbolico dell’iniziativa di Sezze: «Un episodio che ha segnato profondamente la storia democratica del nostro territorio e che ancora oggi rappresenta un monito sul valore della partecipazione pacifica e sul dovere di difendere la democrazia da ogni rigurgito di violenza e intolleranza».