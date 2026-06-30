Politica, Noi Moderati chiede un consiglio comunale sul Pronto Soccorso

Il gruppo consiliare di Noi Moderati Latina chiede la convocazione di un consiglio comunale monotematico dedicato alla situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti.

L’iniziativa, spiegano i consiglieri Nicola Catani, Emiliano Licata e Antonio Costanzi, nasce anche da una raccolta di segnalazioni e contributi da parte di cittadini e operatori sanitari e punta ad accendere l’attenzione sulle criticità del principale punto di accesso alle cure del capoluogo.

“Non si tratta di una polemica contro chi lavora in ospedale – precisano – ma di una richiesta che arriva dall’ascolto diretto di medici, infermieri e pazienti che vivono quotidianamente una situazione complessa”.

Nel dettaglio, il gruppo parla di attese prolungate, sovraffollamento, pazienti in attesa di ricovero nei corridoi e criticità legate alla gestione dei posti letto nei reparti, con il fenomeno del boarding indicato come una delle principali problematiche strutturali.

“Noi Moderati – aggiungono i consiglieri – sottolineano come il Goretti rappresenti un’eccellenza sanitaria in diversi reparti, ma evidenziano un forte squilibrio tra qualità delle strutture specialistiche e condizioni del Pronto Soccorso”.

Il gruppo ribadisce inoltre che le difficoltà non sarebbero imputabili al personale sanitario, definito “costretto a operare in condizioni complesse e con organici insufficienti”, e per il quale viene espresso ringraziamento.

Da qui la richiesta di un consiglio comunale monotematico che coinvolga istituzioni, Regione Lazio, Asl e operatori del settore, con l’obiettivo di avviare un confronto pubblico e individuare possibili soluzioni.