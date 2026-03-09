Politica, Sabaudia Civica va in opposizione e saluta la maggioranza

È notizia dell’ultim’ora, il gruppo consiliare Sabaudia Civica entrerà nello schieramento delle forze di opposizione con effetto immediato. Una decisione forte, maturata dopo una lunga riflessione politica e che nasce – come fa sapere il movimento – “dalla crescente mancanza di dibattito all’interno della maggioranza e dal venir meno di un reale spazio di dialogo tra le forze che sostengono l’amministrazione, sia su temi strategici che su quelli più ordinari”.

“Negli ultimi anni – spiegano i componenti del gruppo in un comunicato – le decisioni sono state assunte al di fuori dei luoghi di confronto istituzionale, con un crescente accentramento e isolamento dei vertici politici della coalizione come già denunciato dal nostro capogruppo in consiglio comunale”.

“Troppo spesso – continuano – siamo stati chiamati ad esprimere un parere solo nell’immediatezza dell’assunzione di scelte in capo al consiglio piuttosto che alla giunta. Emblematica, in tal senso, è la strategia relativa all’acquisizione del Cinema Augustus: un’operazione teoricamente condivisibile e coerente con il programma di mandato, ma impostata in modo errato nella previsione dei costi e priva di un’analisi completa delle criticità. A ciò si aggiunge, ancora oggi, l’assenza di una pianificazione chiara e compiuta della futura gestione, dei relativi oneri e dei benefici reali per la città”.

“Nonostante i ripetuti tentativi di ristabilire un clima di dialogo e collaborazione, non sono arrivati segnali concreti di cambio di metodo. Contestualmente viene annunciata anche l’imminente dimissione dell’assessore Pia Schintu, alla quale il gruppo rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con competenza e dedizione al servizio della città”.