Polizia di Stato, Fiamme Oro al convegno sulle malattie cardiovascolari

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ha partecipato un convegno sulle malattie cardiovascolari in età giovanile che si è tenuto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

All’incontro ha relazionato l’Ispettore Molea Valter, Direttore Tecnico del Settore Canottaggio, già Campione Mondiale e Medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Sidney 2000 accompagnato dall’Ass.C. Di Costanzo Marco, vincitore di due Medaglie di Bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020.

Il convegno si inserisce in un percorso avviato in questi anni dall’Associazione “Il Cuore di…”, nata in memoria di Mario Valerio, scomparso improvvisamente a soli 21 anni il 17 Agosto 2019, e fortemente voluta dai genitori Nunzia e Giuseppe, quest’ultimo Ispettore della Polizia di Stato.

in partnership con la Polizia Di Stato, a dimostrazione della vicinanza delle istituzioni alle problematiche giovanili grazie a misure di prevenzione e informazione.

Questo è stato uno dei tanti incontri che fanno parte della campagna denominata “Mario Valerio: presente”, con l’intento di diffondere una corretta informazione e favorire la conoscenza, la ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Durante l’incontro si è tenuta una dimostrazione sull’uso del defibrillatore e la promozione di una sottoscrizione gratuita, per i ragazzi fra i 18 ed i 25 anni, all’esame “Prova da Sforzo Cardiaca”, che i giovani potranno eseguire gratuitamente attraverso il SSN o nelle strutture convenzionate della Provincia di Latina, visto che sarà “Il Cuore di…” a farsi carico del costo, fino ad esaurimento risorse.