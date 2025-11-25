Polizia e Rotary Club nei licei di Latina contro la violenza di genere

A partire da domani, 26 novembre, la Polizia di Stato, in collaborazione con il Rotary Club di Latina, darà avvio a un nuovo progetto dedicato al contrasto della violenza sulle donne, rinnovando e ampliando il percorso avviato con successo nel corso dello scorso anno.

Poliziotti e rappresentanti del Rotary saranno impegnati in una serie di incontri formativi nei licei del capoluogo pontino, con l’obiettivo di diffondere messaggi di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Il progetto potrà contare sul prezioso contributo della Procura di Latina e del Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, figure istituzionali centrali nella tutela delle vittime e nella promozione di una cultura del rispetto.

Durante gli incontri verranno affrontati i temi di maggiore rilevanza per la prevenzione della violenza, con particolare attenzione alla necessità di formare le nuove generazioni affinché possano diventare protagoniste del cambiamento e contribuire concretamente al superamento di un fenomeno ancora oggi gravemente diffuso.

Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e proseguiranno anche nel corso del prossimo anno. Il primo incontro si terrà domani 26 novembre presso il Liceo Manzoni di Latina, punto di partenza di un percorso condiviso che vede istituzioni e mondo dell’associazionismo fianco a fianco nell’impegno a supporto degli studenti della provincia.

Solo attraverso l’impegno congiunto delle istituzioni, della scuola e della società civile possiamo costruire una cultura del rispetto e rendere il contrasto alla violenza di genere una responsabilità condivisa e quotidiana