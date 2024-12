“Polizia Locale 4.0” – finanziati 8 Comuni in provincia: le novità

È stata pubblicata la graduatoria dell’Avviso pubblico “Polizia Locale 4.0” sul BURL, che ha assegnato finanziamenti a ben 155 Comuni del Lazio per il rinnovo delle dotazioni strumentali e per corsi di formazione per piloti di droni. In totale, sono stati stanziati due milioni di euro per migliorare le capacità operative delle Polizie locali, consentendo agli agenti di lavorare in modo più efficiente a beneficio della sicurezza dei cittadini.

A fare il punto della situazione è Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Polizia Locale, alla Sicurezza Urbana, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio: «Dopo dieci anni di disattenzione e senza contributi per le Polizie locali, oggi siamo finalmente riusciti a mettere a disposizione delle risorse concrete. Questo finanziamento, che riguarda sia il rinnovo del parco veicoli che la formazione per i piloti di droni, rappresenta un grande passo avanti per migliorare il servizio delle forze di Polizia Locale sul nostro territorio».

Per quanto riguarda la provincia di Latina, sono 8 i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento per il rinnovo del parco auto e moto, mentre 14 Comuni hanno avuto accesso ai corsi professionalizzanti per la certificazione di piloti di droni. I contributi erogati, che in media ammontano a 15.000 euro, sono destinati a migliorare l’efficacia delle operazioni quotidiane della Polizia Locale, fornendo loro strumenti tecnologici all’avanguardia come i droni, che potranno essere utilizzati per operazioni di sorveglianza, monitoraggio e gestione della sicurezza urbana.

I fondi, spiegano gli assessori regionali, permetteranno di equipaggiare le Polizie locali con veicoli più moderni e strumenti tecnologici innovativi, rispondendo alle richieste di un servizio sempre più qualificato e pronto ad affrontare le sfide della sicurezza pubblica.

L’iniziativa “Polizia Locale 4.0” segna un passo importante verso l’ammodernamento delle forze di sicurezza locali, con l’obiettivo di rendere i Comuni del Lazio più sicuri e più vicini ai bisogni dei cittadini.