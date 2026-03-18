Polizia Locale di Aprilia, incontro fra CISL FP e Commissione: stop allo stato d’agitazione

La CISL FP Latina continua a portare avanti il proprio impegno a tutela dei corpi di Polizia Locale del territorio pontino. Dopo gli interventi e i confronti avviati a Latina e Terracina, il sindacato è ora impegnato anche sul fronte di Aprilia, dove ha aperto un dialogo con l’amministrazione per affrontare le criticità del Corpo. Proprio presso le aule del Comune di Piazza Roma si è svolto un incontro tra l’organizzazione sindacale e la Commissione Straordinaria, convocato dopo la proclamazione dello stato di agitazione del personale della Polizia Locale.

Il confronto si è svolto in un clima positivo e collaborativo, con la partecipazione delle Commissarie, del segretario comunale e dei dirigenti competenti. Durante l’incontro sono state affrontate le principali criticità segnalate dal sindacato, in particolare la carenza di organico, che da tempo incide sull’efficienza del servizio. È emersa la necessità di rafforzare in modo strutturale il Corpo di Polizia Locale, anche attraverso nuovi concorsi che possano garantire personale nel tempo, considerando pensionamenti e necessità future. Segnali positivi arrivano dalle recenti assunzioni. Sono quattro infatti i nuovi operatori entrati in servizio, mentre a breve è previsto l’arrivo di un nuovo funzionario. Si è discusso anche del miglioramento delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi a disposizione degli agenti, ritenuti fondamentali per lavorare in condizioni adeguate.

Al termine dell’incontro, la CISL FP Latina ha deciso di congelare lo stato di agitazione, in attesa che gli impegni presi vengano tradotti in atti concreti, a partire dall’avvio delle procedure per un nuovo bando di concorso. Il sindacato continuerà a monitorare la situazione, sottolineando l’importanza di investire nella Polizia Locale per garantire sicurezza e servizi efficienti alla cittadinanza.