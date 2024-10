Polizza falsa per un motociclo, scatta la doppia denuncia per truffa ad Itri

Una truffa ai danni di un cittadino di Itri ha portato alla denuncia di due persone, una donna di 52 anni e un uomo di 26, per il reato di truffa. I due, utilizzando tecniche di inganno, hanno convinto la vittima a stipulare e pagare un contratto assicurativo falso per il proprio motociclo, per la somma di 380 euro tramite bonifico bancario. Tuttavia, la polizza non è mai stata consegnata.

I successivi accertamenti condotti dai Carabinieri di Itri hanno rivelato che i truffatori avevano utilizzato lo stesso “modus operandi” per ingannare altre persone nello stesso periodo. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari sono riusciti a identificare i responsabili, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cassino.