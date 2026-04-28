PollineFest torna a Sezze: tre giorni di teatro, musica e nuovi linguaggi

Torna a Sezze dal 1 al 3 maggio PollineFest, il festival dedicato al teatro emergente ideato da Alessandro Balestrieri e organizzato da Matutateatro. Giunto all’undicesima edizione, il festival conferma la sua vocazione: dare spazio ai giovani artisti della scena contemporanea e trasformare il centro storico di Sezze in un laboratorio di teatro, musica, parole e incontri.

Nato nel 2016 come spazio di confronto per le nuove generazioni, PollineFest è oggi un appuntamento consolidato del panorama culturale laziale. Organizzato da Matutateatro con il contributo della Regione Lazio nell’ambito dell’Officina Culturale dei Monti Lepini, il festival torna dopo la prima tappa andata in scena a marzo a Torino e propone ora la sua tradizionale tre giorni setina tra il MAT Spazio Teatro e l’Auditorium San Michele Arcangelo.

Il programma si aprirà venerdì 1 maggio alle 21 all’Auditorium San Michele Arcangelo con il primo spettacolo in concorso, “In Versi”, monologo scritto e interpretato da Salvatore Rosella, un lavoro che mescola poesia, ironia e autobiografia in un racconto leggero e intimo.

Sabato 2 maggio doppio appuntamento. Alle 18, al MAT Spazio Teatro, spazio alla stand up comedy con “Giorni da cane” di Andrea Mammarella, fuori concorso. Alle 20.30, all’Auditorium San Michele Arcangelo, il secondo spettacolo in concorso: “RiCreazioni” di Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, racconto teatrale che attraversa identità, crescita e consapevolezza. In chiusura di serata, alle 22.30, il MAT ospiterà il karaoke acustico live di Mattia&Berna.

Domenica 3 maggio il festival si aprirà alle 17 al MAT Spazio Teatro con “Alice e Mattia – Studio per l’inizio di un romanzo”, lavoro fuori concorso nato dal laboratorio under 18 di Matutateatro. Alle 18, all’Auditorium San Michele Arcangelo, andrà in scena l’ultimo spettacolo in concorso, “Tutto e niente” di Macedonia Teatro con Mary Scicolone. A chiudere l’edizione 2026 saranno, alle 21 al MAT, la premiazione finale e il Closing Party con Indigo Beats live set.

Gli spettacoli in concorso avranno un costo di 5 euro, mentre tutti gli altri eventi saranno a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del festival.