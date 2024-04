“Polstrada di Latina al collasso”, l’appello dell’Associazione Vittime della Strada

E’ ormai da anni che la carenza di personale vede interessata la sezione Polizia Stradale di Latina, sono sempre meno gli agenti in servizio presso gli uffici di via dei Volsini e quei pochi rimasti sono costretti a doppi turni con orari massacranti. Un’emergenza che prosegue e sulla quale è intervenuto anche Giovanni Delle Cave, presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e padre di Eros, morto sul lungomare di Latina investito da un’automobile con cinque extracomunitari ubriachi a bordo.

“Apprendo con soddisfazione la notizia della pubblicazione del concorso per l’assunzione di 1887 allievi presso la Polizia di Stato. L’occasione ci è propizia per chiedere sin da ora al Capo della Polizia di Stato, una volta che i vincitori del concorso saranno di ruolo, di adeguare l’organico della polizia stradale, ormai da molti anni sotto organico, al fine di consentire una effettiva prevenzione dell’incidentalità stradale, con controlli mirati e programmati, per contrastare la preoccupante recrudescenza del fenomeno”.