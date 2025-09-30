Ponte a Borgo Santa Maria, riapertura entro 40 giorni

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha accolto questa mattina in Comune il nuovo amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone. Oltre ai complimenti per il prestigioso incarico e all’augurio di buon lavoro, l’incontro è stato l’occasione per affrontare uno dei temi più urgenti per la città: la chiusura del ponte di Borgo Santa Maria, interdetto dal 13 agosto scorso a seguito di un grave incendio. A margine dell’incontro si è tenuto anche un confronto con i membri della giunta e del consiglio comunale, per condividere le novità operative emerse e definire le azioni da mettere in campo.

“Ringrazio Giuseppe Simeone – dichiara il sindaco Matilde Celentano – per la tempestività e la concretezza della risposta fornita. Il blocco del ponte di Borgo Santa Maria sta causando notevoli disagi ai residenti e alle attività del territorio. L’arrivo dell’amministratore delegato di Astral ha portato risposte chiare che aspettavamo: entro 40 giorni sarà completato il puntellamento della struttura, un intervento realizzato in somma urgenza con sistemi impiegati anche in altre situazioni di emergenza dalla Protezione Civile, che consentirà la riapertura del ponte in senso alternato al traffico leggero e ai mezzi di soccorso. In parallelo – prosegue il Sindaco – Astral ha già affidato la progettazione esecutiva del nuovo ponte, necessaria alla luce delle verifiche strutturali condotte. L’intervento prevede la demolizione della struttura attuale, risalente al 1932, e la sua completa ricostruzione. I lavori avranno una durata stimata di 18 mesi, con tempi di gara ridotti grazie all’utilizzo dell’accordo quadro. La fase di ricostruzione, tuttavia, comporterà una nuova sospensione della viabilità, con inevitabili ricadute sul territorio. Proprio per questo mi farò promotrice dell’apertura di un tavolo tecnico specifico, coinvolgendo la Regione Lazio, gli enti competenti e tutti i soggetti interessati, per individuare soluzioni alternative e sostenibili che garantiscano la mobilità durante l’intero periodo dei lavori. L’amministrazione resta al fianco dei cittadini di Borgo Santa Maria: le tempistiche per gli interventi urgenti sono ora chiare e definite. Parallelamente, stiamo già lavorando a una strategia più ampia che tenga conto anche delle esigenze future. Abbiamo già incontrato i cittadini, ai quali va la nostra completa vicinanza, e continueranno a essere aggiornati e coinvolti attraverso il lavoro diretto degli assessori competenti: il vicesindaco Massimiliano Carnevale, per i Lavori pubblici, Gianluca Di Cocco, per la Viabilità e Annalisa Muzio con la delega ai Borghi. Il nostro obiettivo è garantire risposte tempestive, efficaci e condivise”. – dichiara il sindaco– per la tempestività e la concretezza della risposta fornita. Il blocco del ponte di Borgo Santa Maria sta causando notevoli disagi ai residenti e alle attività del territorio. L’arrivo dell’amministratore delegato di Astral ha portato risposte chiare che aspettavamo: entro 40 giorni sarà completato il puntellamento della struttura, un intervento realizzato in somma urgenza con sistemi impiegati anche in altre situazioni di emergenza dalla Protezione Civile, che consentirà la riapertura del ponte in senso alternato al traffico leggero e ai mezzi di soccorso. In parallelo – prosegue il Sindaco – Astral ha già affidato la progettazione esecutiva del nuovo ponte, necessaria alla luce delle verifiche strutturali condotte. L’intervento prevede la demolizione della struttura attuale, risalente al 1932, e la sua completa ricostruzione. I lavori avranno una durata stimata di 18 mesi, con tempi di gara ridotti grazie all’utilizzo dell’accordo quadro. La fase di ricostruzione, tuttavia, comporterà una nuova sospensione della viabilità, con inevitabili ricadute sul territorio. Proprio per questo mi farò promotrice dell’apertura di un tavolo tecnico specifico, coinvolgendo la Regione Lazio, gli enti competenti e tutti i soggetti interessati, per individuare soluzioni alternative e sostenibili che garantiscano la mobilità durante l’intero periodo dei lavori. L’amministrazione resta al fianco dei cittadini di Borgo Santa Maria: le tempistiche per gli interventi urgenti sono ora chiare e definite. Parallelamente, stiamo già lavorando a una strategia più ampia che tenga conto anche delle esigenze future. Abbiamo già incontrato i cittadini, ai quali va la nostra completa vicinanza, e continueranno a essere aggiornati e coinvolti attraverso il lavoro diretto degli assessori competenti: il vicesindaco Massimiliano Carnevale, per i Lavori pubblici, Gianluca Di Cocco, per la Viabilità e Annalisa Muzio con la delega ai Borghi. Il nostro obiettivo è garantire risposte tempestive, efficaci e condivise”.