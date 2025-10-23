Ponte di Borgo Santa Maria, a fine mese la riapertura a senso unico alternato

L’Astral riaprirà entro la fine del mese, con apposita ordinanza, il ponte di Borgo Santa Maria, sul canale delle Acque Alte.

Il provvedimento, atteso nei prossimi giorni, consentirà il transito alle automobili, ai mezzi di soccorso e agli scuolabus, con senso unico alternato regolato da un semaforo. Sul ponte è stata inoltre realizzata una corsia pedonale dedicata, per garantire il passaggio in sicurezza anche ai cittadini a piedi.

“Ringrazio l’Astral nella persona dell’amministratore unico Simeone che dal giorno del suo insediamento, appena un mese fa, recependo l’istanza dell’amministrazione comunale, ha considerato prioritaria la riapertura del ponte interdetto, a seguito di incendio, dal 13 agosto scorso con pesanti ripercussioni sui trasporti, sui collegamenti Nettuno-Latina e sull’economia dell’intero borgo – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – che ha portato in tempi rapidi alla realizzazione delle opere di puntellamento e consolidamento della struttura ammalorata”.

“Il successo di questa operazione – ha sottolineato la prima cittadina – è frutto della collaborazione istituzionale che è stata portata avanti sin dalle prime ore dell’emergenza e che ha consentito anche di avere una corretta interlocuzione con gli abitanti di Santa Maria, fornendo un costante aggiornamento sulle procedure in atto per la riparazione e riapertura del ponte. Ringrazio il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, che si è interfacciato con Astral al fine di consentire il ripristino nel più breve tempo possibile della circolazione stradale, strategica per la vita del borgo. Ringrazio l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco che sin da subito si è interfacciato con Cotral, il gestore del servizio di trasporto pubblico locale e con la ditta che copre il servizio di trasporto scolastico al fine di organizzare collegamenti alternativi. Un dovuto ringraziamento va all’assessore Annalisa Muzio, con delega ai Borghi, che in queste lunghe settimane ha portato alla comunità di Borgo Santa Maria la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale, mettendosi a disposizione anche per l’organizzazione della festa di Halloween ormai diventata una tradizione di Santa Maria”.

“La vicenda della chiusura del ponte di Borgo Santa Maria è stata seguita con particolare attenzione dall’intera amministrazione comunale con il coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali ed in particolare dai componenti delle commissioni Lavori pubblici e Trasporti, con in testa i consiglieri Fausto Furlanetto e Federica Censi che ringrazio”, ha concluso il sindaco Celentano.