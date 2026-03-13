Ponte Mascarello, via libera alla ristrutturazione

Passo avanti per il futuro del ponte Mascarello. Nel corso della riunione della commissione Lavori pubblici del Comune di Latina è stata approvata a maggioranza l’ipotesi progettuale che prevede la ristrutturazione dell’infrastruttura con l’inserimento di spazi dedicati alla mobilità ciclopedonale.

La seduta, presieduta dal consigliere Fausto Furlanetto, ha visto la partecipazione di tecnici e amministratori coinvolti nel percorso progettuale: l’ingegnere capo centrale di Sogin Enrico Bastianini, l’ingegnere Gianmarco Mura, i progettisti Federico Pacetta e Federico Fratello, oltre al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale e alla dirigente del settore Angelica Vagnozzi.

I componenti della commissione hanno optato per la prima delle due soluzioni tecniche esaminate. L’intervento selezionato prevede il recupero e il consolidamento del ponte con il potenziamento della sua capacità portante e la realizzazione di uno spazio laterale di circa un metro e mezzo per lato, che potrà essere utilizzato come pista ciclabile oppure come marciapiede.

Il progetto ha un valore complessivo di circa 3,3 milioni di euro, finanziati da Sogin, e si distingue per tempi di esecuzione più rapidi rispetto all’altra proposta analizzata. L’intervento garantirà inoltre standard di sicurezza adeguati e consentirà il passaggio dei mezzi pesanti entro limiti stabiliti, mantenendo al tempo stesso una funzione importante per la mobilità e anche per le attività turistiche della zona.

«Grazie al lavoro degli uffici – ha affermato il vicesindaco Carnevale – con la collaborazione della Sogin e del Ministero dei Trasporti, siamo riusciti a riprendere l’iter per dare risposte a un territorio importante come quello della Marina, e non solo, al fine di procedere con la ristrutturazione del Ponte Mascarello. Quanto approvato nella commissione presieduta da Fausto Furlanetto, che ringrazio, verrà ratificato in Consiglio comunale in modo che, da quel momento in poi, scatteranno i due anni come da cronoprogramma per la fine dei lavori».

Soddisfazione anche da parte del presidente della commissione. «Esprimo soddisfazione – ha affermato il presidente Furlanetto – per il risultato raggiunto così come previsto nel programma sindacale del sindaco Matilde Celentano e ringrazio l’assessore Carnevale per le interlocuzioni avute con la Sogin e il Mit per la risoluzione definitiva del problema del ponte Mascarello, così come ringrazio la commissione tutta che dopo molteplici riunioni ha raggiunto l’obiettivo prefissato votando a maggioranza l’opzione numero 1. Dopo molti anni, finalmente, è stata individuata la soluzione più adeguata per mantenere una struttura storica del territorio, dando così continuità alla viabilità del lungomare pontino che collega Anzio e Nettuno con il nostro territorio».

Dopo il passaggio in commissione, il progetto dovrà ora essere sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale. Una volta completato questo iter amministrativo, potrà partire la fase operativa con un cronoprogramma di circa due anni per la realizzazione degli interventi.