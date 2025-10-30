Ponte Ognissanti, stop al conferimento dei rifiuti a Latina

L’Azienda Speciale ABC Latina ha informato la cittadinanza che, in occasione della chiusura temporanea dell’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati gestito da Rida Ambiente Srl per le festività del 1° novembre, il servizio di conferimento dei rifiuti subirà alcune limitazioni.

Al fine di prevenire possibili disagi e garantire la massima tutela del decoro e dell’igiene urbana, si invita la cittadinanza a non esporre o conferire i rifiuti indifferenziati nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025.

Le attività di raccolta riprenderanno regolarmente, a pieno regime, a partire da lunedì 3 novembre 2025. ABC Latina ha predisposto un piano organizzativo volto a gestire eventuali criticità sul territorio e a consentire, nel più breve tempo possibile, il ritorno alla piena normalità del servizio.

L’Azienda ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione rispetto a una circostanza non dipendente dalla propria volontà, confermando il massimo impegno nel garantire la pulizia, il decoro e il benessere della città di Latina.