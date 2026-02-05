Ponte sul Sisto, la Provincia stanzia 150mila euro: passo avanti per il collegamento tra Terracina e San Felice

Arriva un nuovo impulso alla realizzazione del ponte sul fiume Sisto, infrastruttura attesa da anni per ristabilire in modo definitivo il collegamento tra Terracina e San Felice Circeo. La Provincia di Latina ha stanziato 150.000 euro a favore del Comune di Terracina per contribuire alla costruzione del nuovo attraversamento sull’ex strada provinciale Badino.

Il finanziamento è stato formalizzato con un decreto del Presidente Gerardo Stefanelli ed è inserito nel percorso condiviso con ANAS e i Comuni coinvolti. Il nuovo ponte sarà carrabile, dotato anche di corsie pedonali e predisposto per i sottoservizi.

Dopo la demolizione del vecchio ponte Pernarella nel 2017, dichiarato non più sicuro, la viabilità è stata garantita solo con soluzioni provvisorie. Ora, con il progetto esecutivo già approvato e un investimento complessivo da oltre 2,7 milioni di euro, si va finalmente verso una risposta strutturale.

“Il ponte sul Sisto è un collegamento vitale tra territori, cittadini ed economie locali – ha dichiarato Stefanelli –. Anche se non è più un’opera di competenza diretta della Provincia, abbiamo scelto di esserci per senso di responsabilità istituzionale”.

Un intervento strategico che rafforzerà la rete viaria tra Terracina e San Felice Circeo, migliorando sicurezza, mobilità e accessibilità in un’area chiave per residenti e turismo.